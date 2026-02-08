Sevgili Başak, bu hafta iş düzeninde ve günlük temponda bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Merkür'ün Kova burcunda olması, çalışma sisteminde yeni bir yöntem denemeye yönlendirebilir seni. Belki de bu, işlerini daha verimli hale getirecek bir strateji bulmanı sağlayacaktır. Zira bir yandan da Merkür ile KAD'ın kavuşumu, her şeyin tam da istediğin gibi olması için önünü açıyor.

Şimdi, çalışma düzenin ve iş yükün konusunda da radikal kararlar vermelisin. Gereksiz yüklerden arınmalı ve üzerindeki fazla sorumluluğu atmalısın. Bu sayede kişisel hedeflerin için emin adımlarla ilerleyebilir ve başarıya ulaşmanı sağlayacak adımları güçlü bir şekilde atabilirsin. Hayattan istediğini ve en önemlisi de emeklerinin karşılığı olan başarılı ve güçlü kariyer hayatını elde etmek üzeresin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcunda olması, karşı tarafı daha iyi anlamayı öğretiyor sana. Belki de bu, partnerine karşı döndürdüğün eleştiri oklarını ortadan kaldırıp ona karşı empati yapmanı da sağlıyor. Görünen o ki şimdi fedakarlık vakti. Ona sıkıca sarılmalı, anlamalı ve aranızdaki aşkı hissetmelisin. Aşktan ve sevgiden güç alarak birlikte daha mutlu olacağınıza da emin olmalısın. Şimdi aşkı düzeltmek için değil, olduğu gibi yaşamak için odaklanmalısın. İşte bu gerçek mutluluğa götürecek seni! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…