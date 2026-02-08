onedio
9 Şubat - 15 Şubat Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta iş düzeninde ve günlük temponda bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Merkür'ün Kova burcunda olması, çalışma sisteminde yeni bir yöntem denemeye yönlendirebilir seni. Belki de bu, işlerini daha verimli hale getirecek bir strateji bulmanı sağlayacaktır. Zira bir yandan da Merkür ile KAD'ın kavuşumu, her şeyin tam da istediğin gibi olması için önünü açıyor. 

Şimdi, çalışma düzenin ve iş yükün konusunda da radikal kararlar vermelisin. Gereksiz yüklerden arınmalı ve üzerindeki fazla sorumluluğu atmalısın. Bu sayede kişisel hedeflerin için emin adımlarla ilerleyebilir ve başarıya ulaşmanı sağlayacak adımları güçlü bir şekilde atabilirsin. Hayattan istediğini ve en önemlisi de emeklerinin karşılığı olan başarılı ve güçlü kariyer hayatını elde etmek üzeresin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcunda olması, karşı tarafı daha iyi anlamayı öğretiyor sana. Belki de bu, partnerine karşı döndürdüğün eleştiri oklarını ortadan kaldırıp ona karşı empati yapmanı da sağlıyor. Görünen o ki şimdi fedakarlık vakti. Ona sıkıca sarılmalı, anlamalı ve aranızdaki aşkı hissetmelisin. Aşktan ve sevgiden güç alarak birlikte daha mutlu olacağınıza da emin olmalısın. Şimdi aşkı düzeltmek için değil, olduğu gibi yaşamak için odaklanmalısın. İşte bu gerçek mutluluğa götürecek seni! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

