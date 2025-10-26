Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça önemli bir hafta olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki yıldızlar adeta senin için harekete geçiyor. Özellikle de Mars ve Satürn'ün oluşturduğu bir üçgen, ilişkilerinde sabır ve dengeyi ön plana çıkarıyor. Bu, biraz daha derin bir nefes alman ve ilişkilerinde daha dikkatli adımlar atman için ideal bir zaman olabilir.

Belki de artık sevgilinle birlikte uzun vadeli planlar yapmaya başlayabilirsin. Ne dersin, onunla birlikte bir ev almak ya da evlilik planları yapmak harika olma mı? Tabii birlikte sadece bir tatil de planlayabilirsiniz. Her ne olursa olsun, bu hafta bu tür planlar için oldukça uygun bir zaman.

En azından var olan sorunları olgun bir şekilde çözerek ilişkini dengeye getirebilirsin. Bu süreç, duygusal güveni artıracak ve bağlılığını daha da güçlendirecek bir atmosfer yaratıyor. Bu yakınlık seni korkutsa da zaman zaman, aşkta huzur da seni sarıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…