Sevgili Başak, bu hafta senin için Merkür ile Neptün üçgeninin etkisi altında geçecek. Bu etki, sezgilerini adeta bir radar gibi yüksek tutacak. Ancak dikkatli ol, çünkü aynı zamanda duygusal dalgalanmaların da artabilir ve bu durum baş ağrılarını tetikleyebilir.

Bu noktada, hafif yoga ve meditasyonun önemini vurgulamak istiyoruz. Bu aktiviteler, kafanın ve bedeninin rahatlamasına yardımcı olacak, iç huzurunu artıracak. Ayrıca, bu rahatlama ve huzur sayesinde hafta boyunca kendini daha sakin ve berrak hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…