Sevgili Başak, bu hafta gökyüzünün en etkileyici iki gezegeni Merkür ve Neptün'ün mükemmel üçgeni, analitik zekanı ve sezgilerini birleştirerek resmen bir dedektif gibi düşünmeni sağlayacak. Böylece, iş hayatında karmaşık detayları çözme konusunda daha da usta olacaksın! Şimdi projelerde fark yaratmak, yenilikçi ve etkileyici fikirlerle ön plana çıkmak için kolları sıva. Zira, planlı ve organize çalışmanın meyvelerini toplamanın tam zamanı. Özellikle yeni ve parlak fikirlerinle iş hayatında parıldayacağız bir hafta seni bekliyor.

Hafta ortasında ise astrolojik enerjiler, ekip içi iletişim ve iş birliği konusunda sana destek olacak. Ancak bu noktada bir karar vermen gerekiyor; ekip olmak mı, yoksa bireysel başarılar elde etmek mi? Eğer bize soracak olursan, senin tek başına zirveye çıkmanı görmek isteriz. Zihnini parlattığın bu dönemde, liderlik fırsatını kaçırmamanı öneririz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…