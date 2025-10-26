Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça ilginç ve heyecan verici enerjilere gebe. Merkür ve Neptün'ün kusursuz üçgeni, analitik zekanı ve sezgilerini birleştirerek seni iş hayatında adeta bir detektif gibi karmaşık detayları çözme konusunda ustalaştırıyor. Projelerde fark yaratmanın tam zamanı! Planlı ve organize çalışmanın meyvelerini toplayacağın, beklenmedik fırsatları bile değerlendirebileceğin bir dönemdesin. Özellikle yeni fikirlerinle parıldayacağın ve kariyerinde ön plana çıkacağın bir hafta seni bekliyor.

Hafta ortasının astrolojik enerjisi ise ekip içi iletişim ve iş birliği konusunda seni destekleyen bir güce sahip. Ancak şimdi ekip olmak mı, yoksa bireysel başarılar elde etmek mi bir karar vermelisin. Bize soracak olursan, sana tek başına zirve yakışıyor! Hazır zihninle parlıyorsun, tek başına lider olma fırsatını kaçırma deriz!

Şimdi de aşk konuşalım! Bu hafta, Mars ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, ilişkilerde sabır ve dengeyi ön plana çıkarıyor. Belki de artık partnerinle birlikte uzun vadeli planlar yapmaya başlayabilirsin. Ya da belki de var olan sorunları olgun bir şekilde çözerek ilişkini dengeye getirirsin. Bu süreç, duygusal güveni artıracak ve bağlılığını daha da güçlendirecek bir atmosfer yaratıyor. Yani, bu yakınlık seni korkutsa da zaman zaman, aşkta huzur seni sarıyor! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…