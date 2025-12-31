onedio
2026 Başak Burcu Yıllık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu
2026, Yıllık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Her şeyin başı sağlık diyenler buraya: Yıl boyunca doğrudan bedeninize etki edecek bazı gezegen hareketleri söz konusu olacak. Bu yüzden 2026 yılında medikal astrolojiye göre, farklı organlara etki eden gezegen hareketlerini sizin için inceledik. Peki, 2026 yılının şifalı enerjisi Başak ve yükselen Başak burçlarını bulacak mı? Bu yıl sağlığınız nasıl olacak? 2026 yılında nelere dikkat etmeli, hangi alışkanlıkları hayatınıza dahil etmelisiniz?

İşte, 2026 yılına özel medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu yıl artık biraz gevşemesi, rahatlamalı ve sakinleşmelisin… Doğan gereği aşırı mükemmeliyetçi, hassas ve özenlisin. Ancak Mart ayında burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ile birlikte detayları bir kenara bırakmalısın sonunda! Belki de hayatı bu denli kontrol etme çabasının sağlığını da olumsuz etkilediğini hissederek aklının iplerini salmayı düşünmelisin. Kendine ve eğlenmeye zaman ayırarak şifalanmalısın şimdi! 

Mart ayından itibaren seni saran bu huzurlu enerji ile bedeninde hissedeceğin etkiler ise sindirim sistemin ile ilgili olacaktır. Sindirim sistemindeki iyileşmeyi desteklemek adına bağırsak florasında denge sağlayacak beslenme tarzlarına yönelebilirsin. 

2026 senin yılın olacak belli ki sağlık açısından. Bu yüzden sağlıklı bir yıl için günlük rutinlerine beslenme düzeni kadar sporu da eklemelisin. Özellikle Haziran ayındaki Satürn’ün karşıt burcun Balık’a geçişinden güç alarak su sporlarına yönelebilirsin. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
