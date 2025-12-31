Sevgili Başak, bu yıl artık biraz gevşemesi, rahatlamalı ve sakinleşmelisin… Doğan gereği aşırı mükemmeliyetçi, hassas ve özenlisin. Ancak Mart ayında burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ile birlikte detayları bir kenara bırakmalısın sonunda! Belki de hayatı bu denli kontrol etme çabasının sağlığını da olumsuz etkilediğini hissederek aklının iplerini salmayı düşünmelisin. Kendine ve eğlenmeye zaman ayırarak şifalanmalısın şimdi!

Mart ayından itibaren seni saran bu huzurlu enerji ile bedeninde hissedeceğin etkiler ise sindirim sistemin ile ilgili olacaktır. Sindirim sistemindeki iyileşmeyi desteklemek adına bağırsak florasında denge sağlayacak beslenme tarzlarına yönelebilirsin.

2026 senin yılın olacak belli ki sağlık açısından. Bu yüzden sağlıklı bir yıl için günlük rutinlerine beslenme düzeni kadar sporu da eklemelisin. Özellikle Haziran ayındaki Satürn’ün karşıt burcun Balık’a geçişinden güç alarak su sporlarına yönelebilirsin. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…