Sevgili Başak, 2026 yılında kariyerinin zirvesine ulaşmanın gerçek bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter’in Mayıs ayında İkizler burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, kariyeride yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde terfi etmek, statünü artırmak ya da tamamen farklı bir sektöre geçiş yapmak gibi önemli değişiklikler gündeme gelebilir. Uzun süredir üzerinde çalıştığın ve emek verdiğin işlerin karşılığını almanın tam sırası.

Öte yandan, Plüton'un iş alanındaki etkisi, görev tanımının genişlemesine ve daha fazla sorumluluk almana neden olabilir. Bu durum biraz yorucu olabilir ancak emin ol yılın sonunda sen kazançlı çıkacaksın. Ortaklıklar ve sözleşmeler ise bu yıl özellikle dikkatle ele alınmalı. Her ne kadar zorlu bir süreç gibi görünse de sağlam temellere dayanan her tür yapı, seni uzun vadede güçlendirecek ve başarıya ulaştıracaktır. Dolayısıyla, bu yıl kariyerinde yükselişe geçmek için harika bir fırsat sunuyor. Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…