9 Eylül Salı Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında gökyüzü sana öyle bir destek veriyor ki, bu enerjiyi kaçırmamalısın. Ay ve Venüs'ün oluşturduğu bir üçgen açı, aşk hayatını adeta bir romantik film sahnesine çevirecek. Bu romantizm rüzgarları, ilişkine yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirecek. Partnerinle birlikte keyifli planlar yapabilir, belki bir piknik, belki bir sinema keyfiyle gününe enerji katabilirsin.

Öte yandan karizmatik duruşun ve enerjin bugün daha da ön plana çıkacak. Bu enerjiyle partnerini adeta yeniden kendine aşık edebilirsin. Ona kendini yeniden tanıtma fırsatın olacak. Belki de bu fırsat, ilişkine bambaşka bir enerji, bambaşka bir heyecan katacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…