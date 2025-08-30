onedio
Aslan Burcu
31 Ağustos Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
31 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ağustos Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün evrenin enerjisi biraz farklı bir yol izliyor ve bu da boyun ve baş bölgende ufak tefek rahatsızlıklar hissetmene neden olabilir. Biliyoruz ki, günlük hayatın koşuşturmacası içinde duruşunu çoğu zaman ihmal ediyorsun. Ancak bugün, biraz daha dik durmayı ve omuzlarını geriye doğru çekmeyi denemelisin. Bu, boyun bölgendeki rahatsızlığı hafifletecek ve enerjini yükseltecektir.

Bir diğer önemli nokta ise su tüketimi. Su, vücudumuzun yüzde 60'ını oluşturuyor ve bu nedenle yeterli su tüketimi, vücut dengemizi korumak için hayati önem taşıyor. Bugün, su şişeni yanından ayırma ve bol bol su iç. Bu, baş bölgendeki rahatsızlığı azaltacak ve enerjini yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

