Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
26 Ağustos Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

26 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ağustos Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Venüs ile Satürn arasında oluşan üçgen, sana bir mesaj gönderiyor: Bedenine hak ettiği önemi verme zamanı geldi. Bu enerjik ve dinamik gün, belki de uzun süredir ihmal ettiğin spor rutinine geri dönme fırsatı sunuyor.

Biraz hareket, biraz terlemek, belki de yeni bir spor dalına merhaba demek... Kim bilir? Ama unutma, bu sadece bir başlangıç olabilir. Özellikle kemik ve iskelet sağlığınla ilgili konulara dikkat etmen gerektiğini unutma. Belki bir doktor kontrolü, belki biraz daha kalsiyum... Kendine iyi bak, çünkü bedenin bu enerjiyi hak ediyor. Yani, bugün kendine bir iyilik yap ve bu enerjiyi kullanarak bedenine gereken özeni göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
