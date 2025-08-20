onedio
21 Ağustos Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

21 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ağustos Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjinin tavan yaptığını hissedeceksin. Ancak bu yoğun enerji, bedenini yorabilir ve özellikle bel ve böbrek bölgende ağrılara sebep olabilir. Bu nedenle bugün spor yaparken kontrollü ve tempolu hareketlerle enerjini dengede tutmanı öneririz. Hızlı ve aşırı hareketlerden kaçınmak, sağlığını korumana yardımcı olacaktır.

Duygusal anlamda da yoğun bir gün seni bekliyor olabilir. Bu yoğunluk, stresini artırabilir ve seni gerginleştirebilir. Ancak merak etme, meditasyon ve sakin müzik dinleyerek bu durumun üstesinden gelebilirsin. Kendine biraz zaman ayırıp, gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Ruhen ve bedenen dengeye, haliyle ara vermeye ihtiyacın olduğu aşikar Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

