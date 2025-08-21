onedio
22 Ağustos Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

22 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ağustos Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş, Başak burcuna adım atıyor ve bu durum, sağlık konularını öne çıkarıyor. Özellikle kas ve eklem sağlığını koruma altına almanın tam zamanı!

Biraz hareket etmekten çekinme, çünkü bu dönemde vücudunun esnekliğini korumak ve güçlendirmek için ufak esneme hareketleri veya hafif yürüyüşler oldukça faydalı olacak. Belki bir yoga dersine katılmak veya sabahları güneşin ilk ışıklarıyla birlikte parkta hafif bir yürüyüş yapmak tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Unutma ki sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihin demektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

