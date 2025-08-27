onedio
28 Ağustos Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ağustos Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yıldızların enerjisi sırt ve omurga hassasiyetlerini biraz daha ön plana çıkarabilir. Venüs ve Plüton'un karşıt açıda olması, belki de biraz fazla stres yüklenmene ve kas gerginliğine neden olabilir. Ama endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmenin yolları var.

Esneme ve gevşeme hareketlerine odaklanman, bu gerginliği azaltmana yardımcı olabilir. Belki bir yoga dersine katılmak veya evde birkaç basit esneme hareketi yapmak, seni rahatlatabilir. Unutma ki bedeninin ihtiyaçlarını dinlemek ve ona iyi bakmak, her zaman önceliğin olmalı. Kısacası sağlığın için bugünü, kendine biraz daha zaman ayırma ve bedenini dinleme fırsatı olarak görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

