Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
29 Ağustos Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
29 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ağustos Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Uranüs ile Neptün altmışlığının sunduğu enerjiyle kendini yeniden toparlama fırsatı bulacaksın. Dün yaşadığın stresin bedenine yorgunluk olarak yansıdığını hissedebilirsin, ancak endişelenme! Bugün, hareket ettikçe kendini daha güçlü ve enerjik hissedeceksin.

Enerjini artırmak ve bedenini canlandırmak için ise kardiyo egzersizlerine veya ritmi yüksek bir dans dersine ne dersin? Enerjini açığa çıkaracak bu tür sporlar,  hem fiziksel hem de ruhsal anlamda çok iyi gelecek. Ayrıca, kendini daha hafif ve enerjik hissetmeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
