31 Ağustos Pazar Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kalbinin aşkın sıcak ve kıpır kıpır dalgalarıyla dolacağı bir gün olacak. Eşin veya partnerinle birlikte, romantizmin ve heyecanın hüküm süreceği bir plan yapabilirsin. Belki bir şampanya eşliğinde, mum ışığında bir akşam yemeği, belki de el ele tutuşup deniz kenarında romantik bir yürüyüş... Ya da belki de sırt çantanı alıp birlikte keşfe çıkacağın bir hafta sonu kaçamağı... Kim bilir? Aşkın sınırları yoktur, sen sadece ona izin ver ve ilişkini sıradanın ötesine taşımaya hazır ol.

Peki ya bekar Aslan burçları? Belki de bir kahve dükkanında, kitaplar arasında dolaşırken karşılaşacağın birisi, kalbinin hızla atmasına sebep olacak. Belki de o sıcak bakışlar, yeni bir ilişkinin ilk kıvılcımı olacak. Kalbinin sesini dinle, aşka kapılarını sonuna kadar aç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…