18 Eylül Perşembe Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında zarafetin ve anlayışın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlayacağın bir gün seni bekliyor. Gökyüzünün hızlı habercisi Merkür, dengenin burcu Terazi'de yol alırken, belki de ilişkini bir üst seviyeye taşımanın tam zamanıdır. Evlilik ya da belki de bir çocuk sahibi olmayı düşünmek hiç de fena olmaz, ne dersin?

Hayatında birlikte olabileceğin birine, belki de bir aşka ihtiyacın olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, kalbini aç ve hayatına girecek olan kişiye kendini tamamen ver. Bekar bir Aslan burcuysan, bugün senin için zarif bir tanışmanın kapılarını aralayabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişiyle bugün karşılaşabilirsin. Bu nedenle, bugünün her dakikasını dolu dolu yaşaman ve en iyi şekilde değerlendirmen önemli. Kendini hayatın akışına bırak ve her anını dolu dolu yaşa. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…