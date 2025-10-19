Sevgili Akrep, bu hafta Güneş'in Akrep'te ilerlemesiyle birlikte, hem fiziksel hem de zihinsel enerjin tavan yapacak. Bu durum sana yorgunluk hissini unutturabilir. Her şeyi yapabileceğin, bir an bile durmak istemeyeceğin bir haftaya başlıyorsun.

Aman dikkat bu dur durak bilmeyen halin, haftanın sonuna doğru bağışıklığının düşmesine neden olabilir. Seni basit soğuk algınlıkları, nezle ya da grip gibi durumlara açık hale getirebilir. İşte bu yüzden, dikkatli olmalı ve sağlığını gıda takviyeleri, C vitamini ve multi-vitamin takviyeleri ile destekleyebilirsin. Elbette hekim kontrolünde! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…