Sevgili Akrep, bu hafta geçmişin gölgesinden sıyrılmak için ideal bir zaman olabilir. Bir süredir zihnini meşgul eden, belki de uykularını kaçıran eski bir duygu, anı ya da hatıra, bu hafta yeniden karşına çıkabilir. Ancak endişelenme, çünkü Merkür ile Mars'ın kavuşumu sayesinde, haftanın ilk günlerinden itibaren kendini daha güçlü ve kararlı hissedeceksin.

Bu güçlü enerji, geçmişe dönüp son bir kez bakma ve ardından veda etme cesaretini sana verecek. Belki de bu, uzun zamandır seni yoran, huzurunu kaçıran, hatta hayatını zehir eden bir ilişkinin sonunu getirecek. Bu ilişki, belki de seni geçmişte yaşamaya mahkum eden, belki de toksik bir hale gelen bir iletişim biçimi olabilir... Eğer böyle bir durum varsa, kendine itiraf et ve harekete geç; zira ayrılık çanlarının çalıyor! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…