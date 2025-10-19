onedio
20 Ekim - 26 Ekim Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta geçmişin gölgesinden sıyrılmak için ideal bir zaman olabilir. Bir süredir zihnini meşgul eden, belki de uykularını kaçıran eski bir duygu, anı ya da hatıra, bu hafta yeniden karşına çıkabilir. Ancak endişelenme, çünkü Merkür ile Mars'ın kavuşumu sayesinde, haftanın ilk günlerinden itibaren kendini daha güçlü ve kararlı hissedeceksin.

Bu güçlü enerji, geçmişe dönüp son bir kez bakma ve ardından veda etme cesaretini sana verecek. Belki de bu, uzun zamandır seni yoran, huzurunu kaçıran, hatta hayatını zehir eden bir ilişkinin sonunu getirecek. Bu ilişki, belki de seni geçmişte yaşamaya mahkum eden, belki de toksik bir hale gelen bir iletişim biçimi olabilir... Eğer böyle bir durum varsa, kendine itiraf et ve harekete geç; zira ayrılık çanlarının çalıyor! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

