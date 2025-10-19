Sevgili Akrep, bu hafta senin için ne kadar heyecanlı olacağını tahmin edemezsin. Güneş, burcunda ilerlerken, tüm gözlerin üzerinde olduğu bir yıldız gibi parlıyorsun. Sahnenin yıldızı olmak sana hiç de yabancı değil, ama bu hafta daha da büyük enerjilerin işin içine girdiğini hissedeceksin. Mesela, Merkür ile Mars'ın kavuşumu, zihninde fırtınalar estiren fikirlerini eyleme dönüştürme konusunda sana cesaret ve güç veriyor.

Bu enerjik kavuşumla birlikte, iş hayatında ve özel yaşamında yeni başlangıçların kapısı ardına kadar açılıyor. Haftanın ortasında karşılaşacağın minik sürprizler, motivasyonunu daha da yükseltiyor ve seni daha da güçlü kılıyor. Terazi'deki Yeni Ay'ın getirdiği enerjiyle, ortaklık ve projeler konusunda yeni fırsatlarla karşılaşıyorsun.

İş hayatında seni her gün bir adım daha başarıya götürecek bu enerjileri takip et. Beklenmedik durumlar karşısında bile sakinliğini koru ve zirvedeki yerini sağlama al. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…