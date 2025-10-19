onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Ekim - 26 Ekim Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Ekim - 26 Ekim haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için ne kadar heyecanlı olacağını tahmin edemezsin. Güneş, burcunda ilerlerken, tüm gözlerin üzerinde olduğu bir yıldız gibi parlıyorsun. Sahnenin yıldızı olmak sana hiç de yabancı değil, ama bu hafta daha da büyük enerjilerin işin içine girdiğini hissedeceksin. Mesela, Merkür ile Mars'ın kavuşumu, zihninde fırtınalar estiren fikirlerini eyleme dönüştürme konusunda sana cesaret ve güç veriyor.

Bu enerjik kavuşumla birlikte, iş hayatında ve özel yaşamında yeni başlangıçların kapısı ardına kadar açılıyor. Haftanın ortasında karşılaşacağın minik sürprizler, motivasyonunu daha da yükseltiyor ve seni daha da güçlü kılıyor. Terazi'deki Yeni Ay'ın getirdiği enerjiyle, ortaklık ve projeler konusunda yeni fırsatlarla karşılaşıyorsun.

İş hayatında seni her gün bir adım daha başarıya götürecek bu enerjileri takip et. Beklenmedik durumlar karşısında bile sakinliğini koru ve zirvedeki yerini sağlama al. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Akrep burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın