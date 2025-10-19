Sevgili Akrep, bu hafta senin için ne kadar heyecan verici olacağını tahmin bile edemezsin! Güneş, burcunda ilerlerken, tüm dikkatleri üzerine çekiyor ve sahnenin yıldızı sen oluyorsun. Aslında buna zaten alışıksın, ancak bu kez işin içine daha büyük enerjiler de giriyor. Mesela, Merkür ile Mars'ın kavuşumu da aklındaki fikirleri eyleme dönüştürme konusunda sana cesaret veriyor.

Böylece iş ve özel yaşamında yeni başlangıçların kapısı birer birer aralanıyor. Haftanın ortasında karşılaşacağın ufak sürprizler, motivasyonunu daha da artırıyor ve seni güçlendiriyor. Terazi'deki Yeni Ay ile birlikte ise ortaklık ve projeler konusunda yeni fırsatlarla karşılaşıyorsun. İş ortamında seni günden güne başarıya götürecek tüm bu enerjileri takip et! Beklenmedik durumlar karşısında bile sakinliğini koru ve zirvedeki yerini garantile.

Gelelim aşka! Bu hafta geçmişten gelen kısa süreli bir duygu gündemini meşgul edebilir. Ancak Merkür ile Mars'ın kavuşumu hafta başından itibaren kendini güçlü hissetmeni sağlayacak. İşte bu noktada geçmişe veda etme cesareti göstereceksin. Özellikle de ilişkinde artık seni yoran, geçmişte yaşamana neden olan ya da toksik hale gelen bir iletişim varsa; ayrılık çanları çalıyor. Bu veda seni hem geçmişten kurtaracak hem yeni bir aşka yelken açmaya davet edecek, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…