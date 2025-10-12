Sevgili Akrep, bu hafta senin için bir dizi heyecan verici olaylarla dolu olacak gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Venüs ve Plüton'un oluşturduğu mükemmel üçgen, seni iş hayatında adeta bir yıldız gibi parıldatıyor. Bir manyetik alan oluşturmuşçasına, herkesin dikkatini çekiyorsun ve söylediklerin, adeta büyüleyici bir hikaye gibi herkesi kendine çekiyor. Liderlik yeteneklerin, bu hafta adeta bir elmas gibi parlayacak ve stratejik hamlelerin ve projelerindeki becerinle, bir satranç ustası gibi tüm rakiplerini geride bırakacaksın.

Hafta ortasında, bazı gizli bilgilerin ortaya çıkmasıyla, iş hayatında bir dizi değişiklikler yaşanabilir. Bu bilgiler, kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir ve bu süreçte, yönetim ve finans konularında doğru kişilerle kuracağın ilişkiler, seni daha da güçlü bir konuma getirebilir. Krizleri dönüştürme yeteneğin, bir süper kahramanın gücü gibi seni zirveye taşıyacak. Unutma, başarıya ulaşmanın yolu, doğru zamanda doğru kişi ile bir araya gelmekten geçiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…