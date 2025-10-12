Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan verici geçecek gibi görünüyor! Haftanın başında Venüs ve Plüton'un oluşturduğu mükemmel üçgen, seni iş hayatında adeta bir çekim merkezi haline getiriyor. Sanki bir manyetik alan oluşturmuşçasına, herkes söylediklerini büyülenmiş gibi dinleyecek ve liderlik vasıfların adeta parlayacak. Stratejik hamlelerin ve projelerindeki ustalığınla, adeta bir satranç ustası gibi öne çıkacaksın.

Hafta ortasında ise bazı sırların perdesi aralanabilir... Eline geçen, kariyer hayatının seyrini değiştirecek bilgileri akıllıca kullanman gerekecek. Bu süreçte yönetim ve finans konularda doğru kişilerle kuracağın bağlantılar ise seni daha da güçlendirecek. Krizleri dönüştürme yeteneğin, adeta bir süper güç gibi seni güçlü bir konuma taşıyacak. Başarı istiyorsan, doğru zamanda doğru kişi ile bir araya gelmen şart!

Gelelim aşka! Güneş ve Chiron'un karşıtı, geçmişteki bir duygusal yarayı iyileştirmen için harika bir fırsat sunuyor. Birini affetmek veya kendine biraz daha şefkat göstermek, kalbini özgürleştirebilir. Duygusal cesaret, seni gerçek aşka götürebilir. Hayata bir şans ver, sana sunduğu derin ve güçlü bağlarla aşka sarıl! Bu arada artık derin bağlar kurmaktan da çekinme... Zira, kalbin aşkın sıcaklığını arıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…