13 Ekim - 19 Ekim Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 13 Ekim - 19 Ekim haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta kalbinin ritmi bu dönemde ön planda olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün büyülü dansçısı Venüs, Terazi burcunda bir tur atıyor ve bu da kalp sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. Bu dönemde, kalbinin sağlıklı ve güçlü atmasını sağlayacak aktivitelerin cazibesine kapılabilirsin.

Dans etmek, hızlı yürüyüşler yapmak veya nefes egzersizleri gibi aktiviteler, enerjini dengede tutmanın harika yolları olabilir. Ritmini bulmak ve kalbinin sesini dinlemek, bu dönemde kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Ancak, sosyal etkileşimlerde tempo kontrolünü elden bırakmaman gerekiyor. Enerjini tüketmeyecek, seni aşırı yorgunluğa sürüklemeyecek bir tempo belirlemek önemli.Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

