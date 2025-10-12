Sevgili Akrep, bu hafta kalbinin ritmi bu dönemde ön planda olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün büyülü dansçısı Venüs, Terazi burcunda bir tur atıyor ve bu da kalp sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. Bu dönemde, kalbinin sağlıklı ve güçlü atmasını sağlayacak aktivitelerin cazibesine kapılabilirsin.

Dans etmek, hızlı yürüyüşler yapmak veya nefes egzersizleri gibi aktiviteler, enerjini dengede tutmanın harika yolları olabilir. Ritmini bulmak ve kalbinin sesini dinlemek, bu dönemde kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Ancak, sosyal etkileşimlerde tempo kontrolünü elden bırakmaman gerekiyor. Enerjini tüketmeyecek, seni aşırı yorgunluğa sürüklemeyecek bir tempo belirlemek önemli.Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…