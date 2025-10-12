Sevgili Akrep, bu hafta Güneş ve Chiron'un karşıtı, geçmişteki bir duygusal yarayı iyileştirmen için kusursuz bir zaman dilimi oluşturuyor. Belki de birini affetmek ya da kendine biraz daha fazla şefkat göstermek üzerine düşünme vaktin gelmiştir. Kalbini özgürleştirecek bu eylemler, senin için yeni bir sayfa açabilir.

Duygusal cesaretini kullanarak, gerçek aşkın kapılarını aralayabilirsin. Bu hafta, hayata bir şans verin ve sunduğu derin ve güçlü bağlarla aşka sarıl. Belki de aşk, senin için beklenmedik bir yerden, beklenmedik bir zamanda karşına çıkar. Kalbin, aşkın sıcaklığını, onunla birlikte getirdiği huzuru ve mutluluğu arıyor. Ona bir şans ver! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…