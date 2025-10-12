onedio
Akrep Burcu
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:00

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Ekim - 19 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 13 Ekim - 19 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Güneş ve Chiron'un karşıtı, geçmişteki bir duygusal yarayı iyileştirmen için kusursuz bir zaman dilimi oluşturuyor. Belki de birini affetmek ya da kendine biraz daha fazla şefkat göstermek üzerine düşünme vaktin gelmiştir. Kalbini özgürleştirecek bu eylemler, senin için yeni bir sayfa açabilir.

Duygusal cesaretini kullanarak, gerçek aşkın kapılarını aralayabilirsin. Bu hafta, hayata bir şans verin ve sunduğu derin ve güçlü bağlarla aşka sarıl. Belki de aşk, senin için beklenmedik bir yerden, beklenmedik bir zamanda karşına çıkar. Kalbin, aşkın sıcaklığını, onunla birlikte getirdiği huzuru ve mutluluğu arıyor. Ona bir şans ver! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

