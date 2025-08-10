onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Zorla 500 TL’lik Kavun Satmaya Çalışan Satıcının Videosu Viral Oldu, İşin Aslı Pes Dedirtti!

Zorla 500 TL’lik Kavun Satmaya Çalışan Satıcının Videosu Viral Oldu, İşin Aslı Pes Dedirtti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.08.2025 - 17:07

İçerik Devam Ediyor

Yolda kavun satan bir kişi, durdurduğu motorcuya önce kavun ikram etti, ardından 500 TL’ye zorla satmaya çalıştı. O anların videosu sosyal medyada viral olunca işin aslı ortaya çıktı.

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Sosyal medyada günün en çok konuşulan videosu, kavun satan bir kişi ile bir motosiklet sürücüsü arasında yaşanan ilginç anlar oldu.

Sosyal medyada günün en çok konuşulan videosu, kavun satan bir kişi ile bir motosiklet sürücüsü arasında yaşanan ilginç anlar oldu.

İddiaya göre, yol kenarında kavun satan şahıs, yolunu kestiği motorcuya önce kavun ikram etti. Ardından ise daha da ileri giderek motorcunun anahtarını gasbetti ve kavunu 500 TL’ye satmaya çalıştı. Video sosyal medyada tepki çekince motorcu videonun kurgu olduğunu, mizahi amaçla çekildiğini açıkladı. Hatta videonun viral olmasıyla gelen şikayetler üzerine karakolluk bile olmuş. 💀

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın