Zorla 500 TL’lik Kavun Satmaya Çalışan Satıcının Videosu Viral Oldu, İşin Aslı Pes Dedirtti!

Yolda kavun satan bir kişi, durdurduğu motorcuya önce kavun ikram etti, ardından 500 TL’ye zorla satmaya çalıştı. O anların videosu sosyal medyada viral olunca işin aslı ortaya çıktı.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
Sosyal medyada günün en çok konuşulan videosu, kavun satan bir kişi ile bir motosiklet sürücüsü arasında yaşanan ilginç anlar oldu.
