Zorbalığı Kafandan At: Akran Zorbalığıyla Mücadele Etmek İçin Yapabileceğiniz Şeyler

Bir birey veya grubun kendisini savunamayacak durumdaki bireylere yönelik olarak tekrarlayıcı biçimde gerçekleştirdiği saldırganlık içeren tüm davranışlar zorbalık olarak adlandırılır. Akran zorbalığı, yaşıtlar arasında gerçekleşen zorbalık biçimidir.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her iki kişiden biri akran zorbalığıyla karşılaşıyor. Bir arkadaşın veya ailenden biri zorbalıkla yüzleşmek zorunda kalabilir ya da zorbalığa uğrayan kişi direkt sen olabilirsin. Bu durumda çaresiz değilsin, aşağıda kendinle ilgili alana tıklayarak yapabileceklerini görebilirsin...