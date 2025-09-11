Zıt Kutuplar Gerçekten Birbirini Çeker mi Yoksa Yıpratır mı?

'Zıt kutuplar birbirini çeker' mitinin doğruluğu uzun süredir tartışılıyor. Özellikle romantik komedi filmlerinin etkisiyle popülerleşen bu klişe, gerçek hayatta benzer şekilde işlemiyor. Yine de bazı durumlarda artı ve eksi kutuplar birbirini çekerek heyecanlı bir ilişkiye başlayabiliyor.

Peki bu zıt kutup meselesi gerçekte nedir? Zıt kutuplar birbirini çekse de sağlıklı bir ilişki yaşayabilir mi? İşte merak edilen her şey!