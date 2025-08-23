Zeka Gelişiminde Klasik Müziğin Yerini Anlatıyoruz!

Bilim insanlarının “Mozart Etkisi” adını verdiği fenomen, klasik müzik ile zeka arasındaki bağı en çok öne çıkaran kavramlardan biri. Mozart’ın eserlerini dinleyen kişilerin geçici olarak daha iyi problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olduğu gözlemlenmiş. Bunun sebebi klasik müziğin beyin dalgalarını daha düzenli ve aktif hale getirmesi aslında. Yani aslında beyniniz, bir matematik problemi çözerken orkestranın ritmine ayak uyduran bir şef gibi davranıyor. Tabii ki bu etki mucizevi bir zeka patlaması yaratmıyor ama beyin egzersizi minvalinde çalışıyor.