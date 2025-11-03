Zamlar Belli Oldu, TÜİK Açıkladı: Ekim Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Fiyatı En Çok Azalan Ürünler Belli Oldu
Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yaşayan ve en çok ucuzlayan ürünler belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 15,18 ile erkek giyimde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler olarak belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜİK verilerine göre, ekim ayında fiyatı en çok artan ve en çok azalan ürünler belli oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın