Zamlar Belli Oldu, TÜİK Açıkladı: Ekim Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Fiyatı En Çok Azalan Ürünler Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 15,18 ile erkek giyimde gerçekleşirken onu 13,91 ile kadın giyim ve 13,83 ile çocuk giyim izledi.

Ekimde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında, yüzde 13,77 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,4 ile toz kakao, yüzde 10,51 ile kadın ayakkabısı ve yüzde 9,52 ile çocuk ve bebek ayakkabısı yer aldı.

Geçtiğimiz ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünlerde yaşandı. Fiyatı en fazla düşen ürünler arasında 7,62 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 7,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 4,61 ile dondurma, yüzde 4,01 ile çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) da yer aldı.