Bu Parayı Getirene 24 Bin TL Ödül Veriliyor!
Fransa'da yeni açılan Notre-Dame Katedrali'ni onurlandırmak için özel tasarımlı 2 euroluk madeni paralar basıldı. Fransa'nın ulusal darphanesi Monnaie de Paris tarafından piyasaya sürülen bu madeni paraların bazı versiyonları koleksiyon piyasasında 500 euroya (yaklaşık 24 bin TL) kadar alıcı buluyor.
Fransa'nın ulusal darphanesi Monnaie de Paris tarafından tarihi Notre-Dame de Paris Katedrali'nin cephesini taşıyan yeni 2 euroluk paraları piyasaya sürdü.
Notre-Dame Katedrali için üretilen 2 euroluk para koleksiyoncuları harekete geçirdi.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Habere etkileşim için işaret sıfatının suyunu çıkarmayı etik değerlerin neresine şey ettiniz merak ettim.
Editör Fransa d tanıdığın mi var ? Para mı topluyorsun?!? Aksi halde bu haber bizi neden ne kadar ilgilendiriyo?
Ülke gündemini içerik yapmamak için nerede gereksiz bir haber varsa konusunu açıyorlar.