Bu Parayı Getirene 24 Bin TL Ödül Veriliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.11.2025 - 16:16

Fransa'da yeni açılan Notre-Dame Katedrali'ni onurlandırmak için özel tasarımlı 2 euroluk madeni paralar basıldı. Fransa'nın ulusal darphanesi Monnaie de Paris tarafından piyasaya sürülen bu madeni paraların bazı versiyonları koleksiyon piyasasında 500 euroya (yaklaşık 24 bin TL) kadar alıcı buluyor.

Fransa'nın ulusal darphanesi Monnaie de Paris tarafından tarihi Notre-Dame de Paris Katedrali'nin cephesini taşıyan yeni 2 euroluk paraları piyasaya sürdü.

2019'daki büyük yangının ardından beş yılı aşkın süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kapılarını yeniden açan katedrali onurlandırmak isteyen Monnaie de Paris, yeni 2 euroluk paraları üretti. 

Monnaie de Paris Başkanı Marc Schwartz, yeni para serisiyle ilgili şu açıklamada bulundu:

'Notre-Dame yangını hepimizi derinden etkiledi. Bu para, hem o kültürel mirasın yeniden doğuşunu hem de emeği geçen yüzlerce zanaatkârı onurlandırıyor.'

Notre-Dame Katedrali için üretilen 2 euroluk para koleksiyoncuları harekete geçirdi.

Ülke genelinde dolaşıma girmeye başlayan paralar farklı baskı türlerinde farklı fiyatlandırmalara sahip. Yalnızca 15 bin adet üretilen paralar kısa sürede tükendi. 

Koleksiyoncuların basılan paralar için teklif ettiği ücretler:

- Belle épreuve (özel baskı): Başlangıçta 12 euro

- Haute qualité (üst kalite baskı): Başlangıçta 25 euro

- Koleksiyon piyasasındaki güncel değer: 300–500 euro (yaklaşık 15.000–24.000 TL)

Bozkurt

Habere etkileşim için işaret sıfatının suyunu çıkarmayı etik değerlerin neresine şey ettiniz merak ettim.

Fırat B.

Editör Fransa d tanıdığın mi var ? Para mı topluyorsun?!? Aksi halde bu haber bizi neden ne kadar ilgilendiriyo?

Bozkurt

Ülke gündemini içerik yapmamak için nerede gereksiz bir haber varsa konusunu açıyorlar.