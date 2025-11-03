onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Çıkıyor: Peki 1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Getirisi Ne Kadar?

Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Çıkıyor: Peki 1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2025 - 15:20

Tasarruf yapmak isteyen ve parasını mevduatta değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Faiz oranları arasındaki faklar da her ay önemli ölçüde kazancı etkiliyor. Bankalar, müşteri profiline ve vadeye göre değişen faiz oranları sunarken, en yüksek getiriyi yakalamak için güncel oranları karşılaştırmak büyük avantaj sağlayabiliyor. 3 Kasım 2025 itibarıyla hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiği belli oldu. Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği faiz oranları yüzde 48'e kadar yükseliyor.

Peki hangi banka daha çok faiz veriyor?

İşte 1 milyon TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

3 Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vatandaşlar tasarruf etmek, faiz kazanabilmek ve yatırım yapmak amacıyla bankaların vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankaların değişen oranlarla sunduğu faiz oranlarıyla farklı miktarlarda kazanç sağlanıyor. Faiz oranları da dönemlere göre değişiklik gösterdiği için güncel oranlar yakından takip ediliyor.

Kasım 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faizleri yüzde 48’e kadar yükseliyor. Peki bankaların güncel mevduat faiz oranları ne kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031,574,49 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29.293,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 0.028.931,51 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32.320,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 27.050,96 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.050,96 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 34.717,81 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 29.376,23 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL

*Söz konusu veriler, 3 Kasım tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın