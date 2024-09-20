Yükselen Burç Hesaplama! Yükselen Burç Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Yükselen burcu, temelde yaşam şansınızı belirler. Nasıl bir ortamda dünyaya geldiğinizi şekillendirir. Dolayısıyla nasıl büyüyeceğinizi, sahip olacağınız imkanları ve size sunulacakları belirler.

Ayrıca, yükselen burcun bir tür 'maske' olduğu da ifade edilir. Zira, bu da doğduğunuz çevreye göre şekillenmeniz anlamına gelir. Dış dünyaya kendinizi nasıl gösterdiğiniz yükselen burca bağlıdır. Ruhunuzun derinleri Güneş burcunuz ile ilişkilense de dış görünüşünüzden, sıcak ya da soğuk duruşunuza, insanların size baktığında ilk izlenimine pek çok konuda bilgi veren yükseniniz olacaktır. Çünkü kişiliğinize özel genel yorumların hepsi ve ev sistemi yükselen burca göre yazılır. Yükselen burca bakılmadığında sonsuz sayıda harita arasından hangisinin size ait olduğunu anlamak pek de mümkün değildir.

Ayrıca, kişinin kendini nasıl gördüğü, nasıl hissettiği ve nasıl algıladığı konusunda önemli bir işarettir. Kişinin kendisini savunma mekanizması, olaylar karşısında verdiği tepkiler ve insanlara karşı duruşunuz da yükselen burç ile ilişkilendirilir.

Kısacası yükselen burç, kendimizi dış dünyaya yansıtma şeklimizdir. Yani içinizde fırtınalar kopsa da çılgın ve hayalperest bir Kova olsanız da kararsız bir İkizler olsanız da, yükselen burcunuz Boğa ya da Oğlak olabilir. Yani iç dünyanıza rağmen insanları şaşırtan bir sakinlikle dikkat çekebilirsiniz.

Şimdi gelin, herkesin içini dışını keşfedelim! Bakalım bu meşhur yükselen nasıl hesaplanıyormuş? 👇