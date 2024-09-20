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Yükselen Burç Hesaplama! Yükselen Burç Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Yükselen Burç Hesaplama! Yükselen Burç Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

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astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 09:34

Burcunuz kadar önemli olan yükselen burcu hesaplamanın zamanı geldi! Dahası bir kişiyi iyi tanımak için ve doğru kişi olup olmadığını da anlamak için yükselen burcunu bilmek şart! Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burç nasıl bulunur? 

Gelin birlikte öğrenelim. 👇

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Gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakterine ve kaderine etkisini ele alan astrolojinin kökeni, M.Ö. 2. binyıla dayanır.

Gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakterine ve kaderine etkisini ele alan astrolojinin kökeni, M.Ö. 2. binyıla dayanır.

Yunanca kökenli iki kelimenin birleşimi ile oluşan astroloji, 'astro' yani yıldız anlamına gelen kelime ile 'logos' yani bilgi anlamına gelen kelimenin birleşimi ile meydana gelmiştir. İlk olarak Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Daha sonra Mısır, Babil, Hindistan, Çin, Eski Yunan ve Büyük İskender'e kadar uzanan astroloji, Osmanlı'da da bir hayli önemli bir yere sahipti.

Son yıllarda günlük yaşamda da pek çok kişinin dikkatini çeken astroloji, Güneş burcu ve yükselen burcu ile hayata dair önemli sırlar taşımaktadır. Güneş burcunun yanı sıra, yükselen burcu hesaplamak ise kişinin kendi kaderini keşfetme ve hayatına dahil edeceği insanları tanıma açısından bir hayli önemlidir.

Son yıllarda günlük yaşamda da pek çok kişinin dikkatini çeken astroloji, Güneş burcu ve yükselen burcu ile hayata dair önemli sırlar taşımaktadır. Güneş burcunun yanı sıra, yükselen burcu hesaplamak ise kişinin kendi kaderini keşfetme ve hayatına dahil edeceği insanları tanıma açısından bir hayli önemlidir.

Peki, Yükselen Burç Nedir?

Peki, Yükselen Burç Nedir?

Kişinin doğduğu anda Güneş'in ilerlediği takım yıldızı Güneş burcunu yani esas burcunu belirler. 

Yükselen burç ise; doğdunuz anda doğu ufkunda yükselmekte olan burcunuzu temsil eder. Astrolojide yükselen burç; kişinin kendini görüşünü, algılamasını ve hissettiklerini anlatır. Olaylara karşı tutumunu, hayata bakışını ve yaşam enerjisini kullanımını açıklar. Yükselen burç bu sebepten doğum haritasının en önemli unsurları arasında yer alır.

Yükselen Burcun Etkileri Nelerdir?

Yükselen Burcun Etkileri Nelerdir?

Yükselen burcu, temelde yaşam şansınızı belirler. Nasıl bir ortamda dünyaya geldiğinizi şekillendirir. Dolayısıyla nasıl büyüyeceğinizi, sahip olacağınız imkanları ve size sunulacakları belirler. 

Ayrıca, yükselen burcun bir tür 'maske' olduğu da ifade edilir. Zira, bu da doğduğunuz çevreye göre şekillenmeniz anlamına gelir. Dış dünyaya kendinizi nasıl gösterdiğiniz yükselen burca bağlıdır. Ruhunuzun derinleri Güneş burcunuz ile ilişkilense de dış görünüşünüzden, sıcak ya da soğuk duruşunuza, insanların size baktığında ilk izlenimine pek çok konuda bilgi veren yükseniniz olacaktır. Çünkü kişiliğinize özel genel yorumların hepsi ve ev sistemi yükselen burca göre yazılır. Yükselen burca bakılmadığında sonsuz sayıda harita arasından hangisinin size ait olduğunu anlamak pek de mümkün değildir. 

Ayrıca, kişinin kendini nasıl gördüğü, nasıl hissettiği ve nasıl algıladığı konusunda önemli bir işarettir. Kişinin kendisini savunma mekanizması, olaylar karşısında verdiği tepkiler ve insanlara karşı duruşunuz da yükselen burç ile ilişkilendirilir. 

Kısacası yükselen burç, kendimizi dış dünyaya yansıtma şeklimizdir. Yani içinizde fırtınalar kopsa da çılgın ve hayalperest bir Kova olsanız da kararsız bir İkizler olsanız da, yükselen burcunuz Boğa ya da Oğlak olabilir. Yani iç dünyanıza rağmen insanları şaşırtan bir sakinlikle dikkat çekebilirsiniz. 

Şimdi gelin, herkesin içini dışını keşfedelim! Bakalım bu meşhur yükselen nasıl hesaplanıyormuş? 👇

Yükselen Burç Hesaplanırken Nelere İhtiyaç Vardır?

Yükselen Burç Hesaplanırken Nelere İhtiyaç Vardır?

Yükselen burç hesaplamak için öncelikle kişinin doğum tarihini, doğum yerini ve doğum saatini bilmesi gerekmektedir. Doğum saati, yükselen burç için önemli bir detaydır.

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Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?

Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?

Yükselen burcunuzu hesaplamak için öncelikle doğum saatinizi net bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir. Doğum saatinizi aile bireylerinizden ya da doğum sertifikanızdan öğrenebilirsiniz. Böylece doğum tarihiniz saat, gün, ay ve yıl olarak hesaplamada kullanılacaktır. Bu arada doğdunuz konumu da biliyorsanız, hesaplamaya başlayabiliriz. 

Güneş burcunuza bakarsanız bu durum yükselen hesaplamanızda size yardım edebilir. Zira, Güneş burcunuz (asıl burcunuz) doğum tarihiniz ve ayınız hesaplanarak bulunur. 

Astroloji sitelerinin pek çoğunda doğum saatiniz, gününüz ve doğum yeriniz ile yükselen burcunuzu hesaplayabilirsiniz. Gelelim, elle hesaplama kısmına: 

  • Elle hesaplama yapmak için doğum saatinizi GMT (Greenwich Mean Time) saat dilimine çevirin. Türkiye için GMT+3 saat dilimini kullanabilirsiniz. Örnek için; doğum saatiniz 14.00 ise GMT+3 saat diliminde doğum saatiniz 11.00'dir. 

  • Yükselen burcunuzun derecesini bulmak için doğum saatinizin dakika cinsinden bulunduğu sayıya bakmalısınız. Yükselen burç derecesi, doğum haritanıza göre belirlenir. Haritanın doğu ufku boyunca yükselen burçtaki dereceye göre belirlenmektedir. 

  • Doğum anında doğu ufku üzerindeki burç ve derece, doğum haritasının ilk evini ve yükselen burcun derecesini belirler. 

  • Yükselen burç öğrenmek için 'rektifikasyon' adı verilen bir yöntem kullanılmaktadır. Bu da astroloji eğitimi alan kişilerin uyguladığı bir yöntemdir.

Yükselen Burç Derecesi Nasıl Bulunur?

Yükselen Burç Derecesi Nasıl Bulunur?

Yükselen burcun derecesini bulmak için doğum haritası yorumlaması gerekir. En çok 1 veya 29 derecede olması durumunda önem taşımaktadır. Bu durumlarda yükselen burç diğer burca geçişin ya da o burcun çıkış eşiğinde olduğunu anlatır.

Yükselen Burç Hesaplama Örneği:

Yükselen Burç Hesaplama Örneği:

Yükselen burcunuzu hesaplamak için doğum haritanızı çıkartmış olamanız gerekmektedir. Doğum haritasında yer alan doğu ufku (ascendant) noktası belirlenmektedir. Bahsi geçen nokta, doğum haritasının sol tarafında yer alan bir çemberdir. 

Daha sonrasında doğum haritasının sol üst köşesinde yer alan tablo kullanılarak doğu ufku üzerinde yer alan burç ve derece belirlenmelidir. Örnek olarak doğum saat, 16.30, doğum yeri İstanbul ve doğum günü 21 Mart 1990 olan biri için; 

GMT+3 saati ile hesaplama yapılacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda 21 Mart 1990 16.30 İstanbul doğumlu birinin yükseleni Başak'tır. Dereceleri ise (10° 9' 18') şeklinde verilir.

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