Yükselen Burç Hesaplama! Yükselen Burç Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Yükselen Burç Hesaplama! Yükselen Burç Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
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Gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakterine ve kaderine etkisini ele alan astrolojinin kökeni, M.Ö. 2. binyıla dayanır.
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Son yıllarda günlük yaşamda da pek çok kişinin dikkatini çeken astroloji, Güneş burcu ve yükselen burcu ile hayata dair önemli sırlar taşımaktadır. Güneş burcunun yanı sıra, yükselen burcu hesaplamak ise kişinin kendi kaderini keşfetme ve hayatına dahil edeceği insanları tanıma açısından bir hayli önemlidir.
Peki, Yükselen Burç Nedir?
Yükselen Burcun Etkileri Nelerdir?
Yükselen Burç Hesaplanırken Nelere İhtiyaç Vardır?
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Yükselen Burç Nasıl Hesaplanır?
Yükselen Burç Derecesi Nasıl Bulunur?
Yükselen Burç Hesaplama Örneği:
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