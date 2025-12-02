Yönetmeni Değişmişti: A.B.İ Dizisinin Görüntü Yönetmeni de Ekipten Ayrıldığını Açıkladı
ATV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları devam eden A.B.İ dizisinde son günlerde gelişmeler yaşanıyor. Dizinin çekimleri devam ederken dün yönetmenlerin ekipten ayrıldığı açıklanmıştı. Şimdiyse görüntü yönetmeni de ayrıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolündeki A.B.İ için geri sayım başladı.
Şimdiyse görüntü yönetmeni Burak Kanbir’in de projeden ayrıldığı ortaya çıktı.
