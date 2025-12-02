onedio
Yönetmeni Değişmişti: A.B.İ Dizisinin Görüntü Yönetmeni de Ekipten Ayrıldığını Açıkladı

Yönetmeni Değişmişti: A.B.İ Dizisinin Görüntü Yönetmeni de Ekipten Ayrıldığını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.12.2025 - 09:46

ATV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları devam eden A.B.İ dizisinde son günlerde gelişmeler yaşanıyor. Dizinin çekimleri devam ederken dün yönetmenlerin ekipten ayrıldığı açıklanmıştı. Şimdiyse görüntü yönetmeni de ayrıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolündeki A.B.İ için geri sayım başladı.

Merakla beklenen proje, İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir diziyle ekranlara dönecek olmasıyla izleyicileri sabırsızlandırıyor. Yalı Çapkını’yla ününe ün katan Afra Saraçoğlu’nun projede olması da hayranları heyecanlandıran durumlardan.

Epey ses getireceği öngörülen projenin yönetmenliğini Taylan Biraderler yapacaktı ancak geçtiğimiz gün ekipten ayrıldıkları ve yerlerine Cem Karcı’nın geldiği açıklanmıştı.

Şimdiyse görüntü yönetmeni Burak Kanbir’in de projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Henüz dizi yayına girmeden değişiklikler yaşanması izleyicilerin dikkatini çekti. Ayrılıkların sebebi ise merak konusu oldu.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın