Yol Molalarında Karşılaşılan 10 İlginç Karakter

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.10.2025 - 15:05

Yolculuk boyunca, nereye gittiğinizden çok, yolda karşılaştığınız insanlarla olan etkileşimleriniz aklınızda kalır. Hele bir de Türkiye gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülkede, yol molalarında karşınıza çıkan karakterler adeta birer hikaye kitabı gibi… Her biri size başka bir dünyanın kapılarını aralar. İşte, o karakterlerden 10 tanesi!

1. Sürekli mola ihtiyacı olan kişi!

Yola çıktığınızda amacınız hızla varmak olsa da, bir türlü bu karakteri atlatamazsınız: Sürekli Mola İhtiyacı Olan Kişi. Sizin bir çikolata alıp geri dönüş yapma hızınızla yarışan, sürekli bir şeylere 'mola' veren bu kişi, her 50 km'de bir 'Ya ben bir su alayım' ya da 'Şu çayı içmeden yol gitmem' diyerek sizi de yavaşlatır. Üç saatlik bir yolculuk, altı saatte biter çünkü bu kişi, her fırsatta 'Ya şu yolda çok güzel manzara var, duralım mı?' der.

2. Meyve - sebze satıcıları...

Mola yerinde sıradan bir büfe olduğunu sanıyorsunuz ama sonra… Meyve satıcısı amca çıkageliyor. “Aman evlat, bunlar benim köyümden, kendi bahçemden!” diyerek, size 3 kat pahalı ama muazzam taze meyveler satmaya başlar. Genelde sizi tatlı bir şekilde tavlarken, anlatmaya başladığı köy hayatı hikayeleriyle sizi adeta bir başka dünyaya sürükler. “Bunu aldın mı, valla sana da yaramaz… Ama benim köydeki elmalar… O kadar lezzetli ki…” Neyse ki, sonunda bir tane elma alırsınız ve şüpheyle bakarsınız: 'Bu kadar taze olamaz mı?' Ama o tadı başka yerde bulamazsınız.

3. Sürekli konuşan insanlar!

Yolda size hiç tanımadığınız bir adam yaklaşıyor ve neredeyse hiç durmadan bir hikaye anlatmaya başlıyor. Sürekli konuşan insan sizin de hiç susmayan biri olduğunuzu fark ederse, sizi kendisiyle yarışmaya davet eder. O kadar fazla hikayesi vardır ki, sonunda kendinizi, “Peki bu gerçekten de yaşanmış bir hikaye mi?” diye sorgularken bulursunuz. Bir otobüs molasında, 'Bir gün Antalya'da bir otelde kaldım...' diyerek başlayıp, neredeyse 3 saat boyunca anlatabileceği bir öyküye giriş yapar.

4. Yol arkadaşı olmaya çalışan genç.

Mola yerlerinde sürekli yeni insanlarla tanışmaya çalışan, Yol Arkadaşı Olmaya Çalışan Genç de sıkça karşılaşılan karakterlerden biridir. Hiç tanımadığınız bir anda yanı başınıza gelir ve size hemen bir sohbet açar. “Siz de yoldasınız mı? Ben de şehre gideceğim, çok yalnızım ama...” derken, bir şekilde bir ilişki kurmaya çalışır. Genellikle, arkadaşlık edebileceği birini arayan bu genç, yolculuk boyunca sizinle tüm anılarını paylaşır ve neredeyse her yeni kişiye “Yol Arkadaşı” olur.

5. Hızlıca yemek yiyip tekrardan uyuyan insan!

Gece yolculuklarında karşınıza sıkça çıkan Hızla bir şeyler yiyip uyuyan insan, mola yerlerine hızlıca girip hemen bir şeyler atıştırarak yola devam eder. “Dur bakayım, 5 dakika bir şeyler alıp geliyorum!” diyerek, aceleyle çayını içer, simitini yer ve gözlerini bile açmadan tekrar yola koyulur.

6. Sosyal Medya Influencer'ı karakteri...

Kamera açısını ayarlayıp, etrafı göstererek, “İşte, şu an tam burada, Türkiye'nin en güzel yolunda yolculuk yapıyoruz” diye video çeker. Tüm hikayelerde, mola yeri detaylarını paylaşıp, insanları buraya davet etmekle meşgul. O kadar dikkatli bir şekilde video çeker ki, bazen kendisini pozda tutmak için defalarca tekrar yapar. 'Tamam, şimdi oldu!' diye mutlu bir şekilde kamerayı kapatır.

7. "Bu fiyat fazla" diyen pazarlık yapan kişi.

Pazarlıkçı Teyze her mola yerinde karşınıza çıkar ve her şeyin fiyatını sorgular. 'Haa, bu fiyat fazla, bu kadar para veremem!' derken, gittiği her dükkanda 'Pazarlık yapalım' önerisini getirir. Fiyat ne olursa olsun mutlaka pazarlık yaparlar.

8. Felsefeci genç!

Her yolculukta mutlaka karşılaşılan felsefeci genç, bir bakarsınız, sürekli kafasında hayatın anlamı üzerinde felsefi bir monolog yapmaktadır. Bir anda her şeyin sorgulanması gerektiğini anlatmaya başlar: 'Bence evlat, bütün bu yolculuk, bir arayış, ama sonuçta nereye varacağız?' Fakat bu sohbetlerin sonunda, siz de bir şekilde onunla “Hayatın anlamı nedir, ya?” diye bir iki soru sormaya başlarsınız. O kadar derin ve yoğun bir insan ki, bizzat yolculuğun başlangıcında hayatını değiştirdiğini söyler. Ama kimse çok anlamaz. Bir süre sonra, sadece gülüp geçersiniz.

9. Çaycı abi!

Her yolculukta, mutlaka bir Çaycı abi vardır. O, size her zaman 'Bir çay daha iç' demekle kalmaz, biraz da hayatını anlatmaya başlar. 'Evlat, sen çay içmenin keyfini bilmiyorsun. Çayın dostu dosttur, düşmanı düşmandır!' diyerek, size çayın bir felsefe olduğunu anlatan, ama çok da derin olmayan bir karakterdir.

10. Harita gibi olan o kişi.

Bu kişi, her yolu, her sokağı en ince ayrıntısına kadar bilir. Her şeyin tarihi hakkında bir iki kelime söylemeden geçmez ve insanlara sanki kendi memleketini tanıtıyormuş gibi, bölgeyi anlatmaya başlar. Genelde yolculuğunuzda tek bir konuyu asla geçemezsiniz; 'Bu yolda çok eski bir cami var, hikayesi şudur, şudur...' gibi uzar gider.

