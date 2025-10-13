Yol Molalarında Karşılaşılan 10 İlginç Karakter

Yola çıktığınızda amacınız hızla varmak olsa da, bir türlü bu karakteri atlatamazsınız: Sürekli Mola İhtiyacı Olan Kişi. Sizin bir çikolata alıp geri dönüş yapma hızınızla yarışan, sürekli bir şeylere 'mola' veren bu kişi, her 50 km'de bir 'Ya ben bir su alayım' ya da 'Şu çayı içmeden yol gitmem' diyerek sizi de yavaşlatır. Üç saatlik bir yolculuk, altı saatte biter çünkü bu kişi, her fırsatta 'Ya şu yolda çok güzel manzara var, duralım mı?' der.