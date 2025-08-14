onedio
Akraba Gibiler: X Kullanıcılarının Birbirine Benzettiği Yabancı ve Türk Ünlülere Birlikte Göz Atalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.08.2025 - 19:11

Yabancı ünlüler ile Türk oyuncuların birbirine benzetildiğine daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Bazen bu benzerlikler öyle çarpıcı oluyor ki gözlerimize inanamıyoruz!

X platformunda kullanıcıların başlattığı thread yine akıl almaz benzerlikleri gözler önüne serdi! Hollywood’dan Netflix yıldızlarına kadar akıl almaz benzetmelerle dolu paylaşımlara gelin birlikte göz atalım, kimini görünce gülecek, kimini görünce benzerliğe inanamayacaksınız!

Ünlüler dünyasında sık sık karşımıza çıkan ilginç bir durum var: Bazı isimler, adeta birbirinin kopyası gibi görünüyor!

Kimi zaman göz yapısı, kimi zaman gülüşü, kimi zaman da yüz hatları… İster istemez “Acaba akraba mı?” diye düşündüren bu benzerlikler, sosyal medyada da zaman zaman konuşuluyor.

Hatta bazı benzetmeler o kadar ikonikleşiyor ki yıllar geçse de unutulmuyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri, Hollywood’un Oscar ödüllü yıldızı Leonardo DiCaprio ile Türk televizyonunun “Emret Komutanım” dizisiyle hafızalara kazınan oyuncusu Arda Kural arasındaki çarpıcı benzerlik. Bir dönem “Türkiye’nin DiCaprio’su” olarak anılan Arda Kural, bu benzerliğin en popüler örneklerinden biri olmuştu.

X platformunda @tameimpalaera isimli bir kullanıcı, “Yabancı oyuncuların Türkiye’deki benzerleri” temalı eğlenceli bir thread başlatarak konuyu yeniden gündeme taşıdı!

twitter.com

Gelen yanıtlar ise tam anlamıyla görsel bir şölen! Hollywood yıldızlarından Netflix fenomenlerine, birbirinden ünlü isimlerin Türk karşılıkları, hem güldürdü hem şaşırttı.

Çağlar Ertuğrul ve Amerikalı oyuncu Jake Gyllenhaal'ın inanılmaz benzerliğiyle başlayan thread'e gelen cevaplara gelin birlikte bakalım!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Sizce benzetilen isimler gerçekten birbirlerini andırıyor mu? Peki siz hangi isimleri birbirine benzetiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
