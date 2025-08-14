Akraba Gibiler: X Kullanıcılarının Birbirine Benzettiği Yabancı ve Türk Ünlülere Birlikte Göz Atalım!

Kimi zaman göz yapısı, kimi zaman gülüşü, kimi zaman da yüz hatları… İster istemez “Acaba akraba mı?” diye düşündüren bu benzerlikler, sosyal medyada da zaman zaman konuşuluyor.

Hatta bazı benzetmeler o kadar ikonikleşiyor ki yıllar geçse de unutulmuyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri, Hollywood’un Oscar ödüllü yıldızı Leonardo DiCaprio ile Türk televizyonunun “Emret Komutanım” dizisiyle hafızalara kazınan oyuncusu Arda Kural arasındaki çarpıcı benzerlik. Bir dönem “Türkiye’nin DiCaprio’su” olarak anılan Arda Kural, bu benzerliğin en popüler örneklerinden biri olmuştu.