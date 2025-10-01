Yine Rekor Kırdı: Elon Musk 500 Milyar Dolarlık Servete Ulaşan İlk Kişi Oldu!
X, Tesla, SpaceX...Dünyaca ünlü milyarder iş insanı Elon Musk yeni bir rekor daha kırdı. 2024 yılının sonunda 400 milyar dolarlık net servete ulaşan ilk kişi olan Elon Musk bu kez kendi rekorunu kırdı. Forbes'un aktardığına göre Elon Musk dünyanın en zengini olmanın ötesine de geçerek 500 milyar dolarlık net servete sahip olan ilk isim olmayı başardı.
Elon Musk, artık ilk trilyoner olma yolunda ilerliyor.
Kaynak: Forbes
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk kendi rekorunu kırarak dünya üzerinde 500 milyar dolar servete sahip ilk kişi oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Musk, aynı zamanda 400 milyar dolar servete ulaşan ilk isim olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın