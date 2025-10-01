Yine Rekor Kırdı: Elon Musk 500 Milyar Dolarlık Servete Ulaşan İlk Kişi Oldu!

Forbes'un aktardığına göre Elon Musk'ın güncel olarak 500 milyar doları bulunuyor. Elbette bu da kendisini dünyanın en zengin insanı yapıyor. Musk'ın en yakın rakibi Larry Ellison'un ise güncel olarak 350 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor.

Elon Musk, 500 milyar dolarlık servete ulaşarak sadece en yakın rakibine fark atmakla kalmadı aynı zamanda bu seviyeye ulaşan ilk kişi oldu. Musk'ın servetindeki bu artışta ise Tesla hisseleri etkili oldu. Tesla hisseleri, Çarşamba günü yaklaşık olarak yüzde 4 değer kazandı ve Musk'ın servetine tahmini olarak 9,3 milyar dolar ekledi! Elon Musk'ın şirketteki yüzde 12'lik hissesi 191 milyar dolar değere ulaştı.

Elbette Elon Musk'ın tek kazanç kapısı da Tesla değil.