Yine Rekor Kırdı: Elon Musk 500 Milyar Dolarlık Servete Ulaşan İlk Kişi Oldu!

Dilara Bağcı
02.10.2025 - 01:10
02.10.2025 - 01:10

X, Tesla, SpaceX...Dünyaca ünlü milyarder iş insanı Elon Musk yeni bir rekor daha kırdı. 2024 yılının sonunda 400 milyar dolarlık net servete ulaşan ilk kişi olan Elon Musk bu kez kendi rekorunu kırdı. Forbes'un aktardığına göre Elon Musk dünyanın en zengini olmanın ötesine de geçerek 500 milyar dolarlık net servete sahip olan ilk isim olmayı başardı.

Elon Musk, artık ilk trilyoner olma yolunda ilerliyor.

Kaynak: Forbes

Elon Musk kendi rekorunu kırarak dünya üzerinde 500 milyar dolar servete sahip ilk kişi oldu!

Forbes'un aktardığına göre Elon Musk'ın güncel olarak 500 milyar doları bulunuyor. Elbette bu da kendisini dünyanın en zengin insanı yapıyor. Musk'ın en yakın rakibi Larry Ellison'un ise güncel olarak 350 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. 

Elon Musk, 500 milyar dolarlık servete ulaşarak sadece en yakın rakibine fark atmakla kalmadı aynı zamanda bu seviyeye ulaşan ilk kişi oldu. Musk'ın servetindeki bu artışta ise Tesla hisseleri etkili oldu. Tesla hisseleri, Çarşamba günü yaklaşık olarak yüzde 4 değer kazandı ve Musk'ın servetine tahmini olarak 9,3 milyar dolar ekledi! Elon Musk'ın şirketteki yüzde 12'lik hissesi 191 milyar dolar değere ulaştı. 

Elbette Elon Musk'ın tek kazanç kapısı da Tesla değil.

Musk, aynı zamanda 400 milyar dolar servete ulaşan ilk isim olmuştu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın 2020 yılının Mart ayında yalnızca 24,6 milyar dolar serveti vardı. 2021 yılının Ocak ayına gelindiğinde ise Elon Musk ilk kez dünyanın en zengin insanı oldu. O zamanlarda, net serveti 'yalnızca' 190 milyar dolardı! Takvimler Eylül ayını gösterdiğinde Elon Musk'ın serveti 200 milyar dolara yükseldi.

Yalnızca 2 ay içerisinde Elon Musk'ın serveti 300 milyar dolara ulaştı. 2024 yılının Aralık ayında ise rekor kırarak 400 milyar dolarlık servetin sahibi olan tek isim oldu.

Şimdi de 500 milyar dolarlık servete ulaşan Elon Musk, diğer bir deyişle ilk trilyoner olmak için yarı yolu tamamladı!

