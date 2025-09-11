onedio
Yine Motosikletli Çete: Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı Düzenlediler

İsmail Kahraman
11.09.2025 - 14:43

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin bahçesinde motosikletli 2 kişi, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişi yaralanırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da bir hastanenin bahçesinde silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul’da geçtiğimiz yıl Bahçelievler Devlet Hastanesi’nin acil servisine “Casperlar” isimli suç örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda 1 polis, 1 asker, 1 güvenlik görevlisi ve 2 vatandaş yaralanmıştı.

İstanbul’da bir hastanede yine silahlar konuştu. Motosikletli çete üyeleri, takip ettikleri husumetlilerine Balıklı Rum Hastanesi’nin bahçesinde silahlı saldırı düzenledi.

Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin çalışması sürüyor.

