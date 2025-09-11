Epstein İçin "En İyi Dostum" Demişti: İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson Görevden Alındı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 yaşından küçük kızları zorla fuhuş batağına süreklediği ortaya çıkan ve yargılandığı sırada cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein’in bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Epstein ile İngiliz Kraliyet ailesinin de bağı ortaya çıkmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın