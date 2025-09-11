onedio
article/share
Epstein İçin "En İyi Dostum" Demişti: İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson Görevden Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.09.2025 - 14:01

İngiltere Dışişleri Bakanı Stephen Doughty, İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson’ın görevden alındığını açıkladı. Mandelson, pedofili milyarder Jeffrey Epstein için yazdığı doğum günü notunda “en iyi dostum” ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşından küçük kızları zorla fuhuş batağına süreklediği ortaya çıkan ve yargılandığı sırada cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein’in bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Jeffrey Epstein’in 50. yaş gününde yazılan notlarda Peter Mandelson’ın da ismi yerde almıştı. İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olan Mandelson, Epstein için “en iyi dostum” ifadelerini kullanmıştı. Mandelson ayırca yargılandığı sırada Epstein’e “bu işten kurtulacak en iyi stratejiyi geliştirmelisin” diyerek de akıl vermiş. 

Büyük tepki çeken Peter Mandelson’ın görevden alındığını Britanya Dışişleri Bakanı Stephen Doughty açıkladı.

Epstein ile İngiliz Kraliyet ailesinin de bağı ortaya çıkmıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğu, mevcut kral 3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’un da cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıkmıştı. Prens Andrew, ortaya çıkan skandal sonrasında kraliyetteki tüm görevlerinden istifa etmişti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
