onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yıllardır Yapılamayan Havaalanında 27 Yıl Çalışıp Emekli Olan Bekçinin 'Film Gibi' Hikayesi

Yıllardır Yapılamayan Havaalanında 27 Yıl Çalışıp Emekli Olan Bekçinin 'Film Gibi' Hikayesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.02.2026 - 12:21

Niğde’de temeli atılan ancak bir türlü inşa edilemeyen havalimanı sahasında 27 yıl boyunca tek başına görev yapan bekçi Osman Benal emekliye ayrıldı. 'Gençliğim orada geçti' diyen Benal, çamurlu bir tarlayı andıran arazide geçen 'film gibi' mesaisini anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 yıl boyunca yapılamayan havaalanında çalışıp emekli oldu!

27 yıl boyunca yapılamayan havaalanında çalışıp emekli oldu!

Niğde Havalimanı projesi kapsamında şantiye sahasını korumakla görevli olan ancak havalimanı yapılmadığı için yıllarca boş araziyi bekleyen Osman Benal, 2024 yılı itibarıyla görevini tamamlayarak emekli oldu. Benal, havalimanı projesinin resmen feshedilmesiyle birlikte, 22 yaşında başladığı görevinden 50 yaşında ayrılmış oldu.

Sözcü Televizyonu’na konuşan Osman Benal, dışarıdan bakıldığında 'özenilecek bir iş' gibi dursa da şartların aslında ağır olduğunu belirtti. 27 yıl boyunca mesai arkadaşı olmadan, tek başına çalışan Benal, her sabah 08.00’de iş başı yapıp akşam 17.30’da mesaisini tamamladığını ifade etti. 

Denetleyen kimse olmamasına rağmen işini aksatmadığını belirten Benal, 'Normalde gitmesen hesap soracak bir insan yok ama kalbim, vicdanım rahat değildi. Alıştım, gençliğim orada geçti' diyerek görev sadakatini dile getirdi.

İşte Sözcü TV’de yapılan röportajın tamamı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
7
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın