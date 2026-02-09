Yıllardır Yapılamayan Havaalanında 27 Yıl Çalışıp Emekli Olan Bekçinin 'Film Gibi' Hikayesi

Niğde Havalimanı projesi kapsamında şantiye sahasını korumakla görevli olan ancak havalimanı yapılmadığı için yıllarca boş araziyi bekleyen Osman Benal, 2024 yılı itibarıyla görevini tamamlayarak emekli oldu. Benal, havalimanı projesinin resmen feshedilmesiyle birlikte, 22 yaşında başladığı görevinden 50 yaşında ayrılmış oldu.

Sözcü Televizyonu’na konuşan Osman Benal, dışarıdan bakıldığında 'özenilecek bir iş' gibi dursa da şartların aslında ağır olduğunu belirtti. 27 yıl boyunca mesai arkadaşı olmadan, tek başına çalışan Benal, her sabah 08.00’de iş başı yapıp akşam 17.30’da mesaisini tamamladığını ifade etti.

Denetleyen kimse olmamasına rağmen işini aksatmadığını belirten Benal, 'Normalde gitmesen hesap soracak bir insan yok ama kalbim, vicdanım rahat değildi. Alıştım, gençliğim orada geçti' diyerek görev sadakatini dile getirdi.