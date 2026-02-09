Uğur Dündar'ın Özgür Özel Mesut Özarslan Tartışmasına Yaptığı Yorum Olay Oldu
Uğur Dündar Halk TV'de katıldığı programda CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve istifa kararına sert çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yazışmalarını değerlendirdi. Dündar olaya Can Yücel'in tanınmış bir sözüne atıfta bulunarak 'G... g.. denir' sözleriyle yorumladı.
Siyasette öfkenin olabileceğini söyleyen tecrübeli gazetecinin sözleri şöyle;
CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan istifa ettiğini duyurmuştu.
