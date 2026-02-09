onedio
Uğur Dündar'ın Özgür Özel Mesut Özarslan Tartışmasına Yaptığı Yorum Olay Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.02.2026 - 11:34

Uğur Dündar Halk TV'de katıldığı programda CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve istifa kararına sert çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yazışmalarını değerlendirdi. Dündar olaya Can Yücel'in tanınmış bir sözüne atıfta bulunarak 'G... g.. denir' sözleriyle yorumladı.

Siyasette öfkenin olabileceğini söyleyen tecrübeli gazetecinin sözleri şöyle;

CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan istifa ettiğini duyurmuştu.

İstifa mesajında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ettiğini iddia eden Özarslan diğer partilerden kendisine teklifler geldiğini öne sürmüştü. 

Özel, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş, 'Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun' dedim.' sözlerini kullandığını söylemiş ve Özarslan'ın ailesine hakarette bulunmadığını belirtmişti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
