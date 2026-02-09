Uğur Dündar'ın Özgür Özel Mesut Özarslan Tartışmasına Yaptığı Yorum Olay Oldu

İstifa mesajında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ettiğini iddia eden Özarslan diğer partilerden kendisine teklifler geldiğini öne sürmüştü.

Özel, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş, 'Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun' dedim.' sözlerini kullandığını söylemiş ve Özarslan'ın ailesine hakarette bulunmadığını belirtmişti.