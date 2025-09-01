onedio
Yenikapı’daki Parfümmatik Gündem Oldu: Dünyaca Ünlü Parfümlerin 1 Fısı 10 TL

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2025 - 10:32

Bir grup genç, Yenikapı’da halkın kullanımı için kurulan parfümmatiki test etti. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı parfümmatikte tek bir fıs 10 TL! Sosyal medyada gündem olan parfümmatike “Gariban vatandaşlara özel parfümmatik” yorumları yapıldı. 

TikTok / @kenantanrioglu

İşte sosyal medyada gündem olan parfümmatikin görüntüleri...

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
