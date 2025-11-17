Yeni nubia Neo 3 5G, Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da Satışta!

Cihaz, 6,8 inç büyüklüğündeki 120 Hz yenileme hızına ve 1000 nit parlaklığa sahip ekranıyla her koşulda canlı ve akıcı görüntüler oluşturuyor.

AI destekli oyun modu, özel tetik tuşları ve optimize edilmiş soğutma sistemiyle Neo 3 5G, oyun performansında fark yaratıyor.

Teknoloji ve tasarımı bir arada sunan yeni nesil oyun telefonu nubia Neo 3 5G, yüksek performans ve modern tasarımı bir araya getirerek “güç, hız ve estetik” üçlüsünü aynı deneyimde buluşturuyor. Yüksek yenileme hızına sahip ekranı, güçlü bataryası ve hızlı şarj desteğiyle uzun süreli oyun ve eğlence deneyimi sağlıyor.

Marka, kullanıcılarına her an daha fazlasını sunma hedefiyle geliştirdiği Neo 3 5G modeliyle, “Be Yourself” felsefesini ileriye taşıyor.