Yeni nubia Neo 3 5G, Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da Satışta!
nubia, yüksek performanslı akıllı telefon portföyünü Türkiye’de genişletmeye devam ediyor. Markanın 5G uyumlu, yapay zekâ destekli ve oyun performansına odaklanan yeni modeli nubia Neo 3 5G, kasım ayı boyunca yalnızca Turkcell Mağazaları ve Pasaj üzerinden satışa sunuluyor.
Yeni nubia Neo 3 5G, güçlü donanımı, 5G teknolojisine hazır altyapısı, yüksek pil kapasitesi ve gelişmiş oyun özellikleriyle oyunseverlerin, genç kullanıcıların ve performans tutkunlarının yeni favorisi olmaya aday. nubia Neo 3 5G, 20 GB’a kadar artırılabilir RAM kapasitesi, güçlü işlemcisi ve 6000 mAh’lik bataryasıyla kullanıcılarına kesintisiz ve üst düzey performans sunuyor.
Zhu: Üstün mobil deneyimini Türkiye’de daha fazla kişiye ulaştıracağız
Turkcell avantajlarıyla sunuluyor
