Yeni Müzik Alarmı: Sesiyle Bizi Başka Yere Götüren Yuuf ve Parçaları

Begüm
Begüm
13.02.2026 - 14:01

Yeni müzik alarmı! Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılıyorsanız çok ama çok doğru yerdesiniz. Bu sefer radarımızda eşsiz bir ses var: Yuuf! Şimdi hep birlikte bu eşsiz sesi ve şarkılarını keşfedelim mi? Hadi başlıyoruz!

1. In The Sun

2. Night Aïr

3. Alma's Cove

4. Ørken Bloom

5. Moon Dive

6. Canopy

7. Calima

8. Into The Blue

9. Open At Noon

10. Good Days Ahead

11. Calzaghe

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
