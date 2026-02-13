Yeni Müzik Alarmı: Sesiyle Bizi Başka Yere Götüren Yuuf ve Parçaları
Yeni müzik alarmı! Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılıyorsanız çok ama çok doğru yerdesiniz. Bu sefer radarımızda eşsiz bir ses var: Yuuf! Şimdi hep birlikte bu eşsiz sesi ve şarkılarını keşfedelim mi? Hadi başlıyoruz!
1. In The Sun
2. Night Aïr
3. Alma's Cove
4. Ørken Bloom
5. Moon Dive
6. Canopy
7. Calima
8. Into The Blue
9. Open At Noon
10. Good Days Ahead
11. Calzaghe
