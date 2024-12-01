Yeni Anne Olanların Karşılaştığı 10 Gerçek
Yeni Anne Olanların Karşılaştığı 10 Gerçek
Anne olmak çok farklı bir deneyim. Bazen kahkahalar attıran bazen de hüngür hüngür ağlatan bir süreç bu. Yeni anne olanlar için bazı durumlar var ki önceden hiç tahmin edilemiyor. Doğumdan önce diğer anneler anlatmış olsalar da yaşadıkça insan daha iyi anlıyor. Doğumdan sonra yaşanılan ve annelerin karşılaştıkları durumlara birlikte bakalım mı?
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1. Bu listenin başında uykusuzluk geliyor.
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2. Bebek kıyafetlerini stoklamak anneliğin şanındandır.
3. Yeni annelerin korkulu rüyası bitmeyen bez değiştirme koşturması!
4. Annelik demek sürekli bir endişe demek.
5. Şunu unutmayın, artık patron bebeğiniz!
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6. Artık öyle telefon ve cüzdanla dışarı çıkmak sizin için hayal.
7. Sıcak yemek yemeyi bir süreliğine rafa kaldırmanız gerek.
8. Bu dönemde her yerden bir tavsiye duyacaksınız.
9. Artık istediğiniz gibi keyif yapamayacaksınız.
10. Bebeğiniz hayatınızı güzel anlamda da alt üst edecek!
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