Yeni Anne Olanların Karşılaştığı 10 Gerçek

Çocuktan önce bol bol olan boş zamanınızda kitap okuyabilir, film izleyebilir ya da hiçbir şey yapmadan keyfinize bakabilirdiniz. Ama artık böyle bir lüksünüz yok. Artık boş vakitleriniz sadece bebeğe ayrılmış oluyor. Küçük bir boşluk mu oldu, o zaman uyku, yemek ya da banyo gibi en önemli ihtiyaçlarınız için kullanıyorsunuz. Tabii ki bu sonsuza kadar devam etmiyor, bebeğiniz biraz büyüdüğünde kendinize de zaman ayırabiliyorsunuz.