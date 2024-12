Yeni Anne Olanların Karşılaştığı 10 Gerçek

Hep zorluklardan bahsettik. Bebeğiniz hayatınızı alt üst edecek doğru ama bu kötü anlamda değil! Onunla yaşadığınız her an çok farklı ve özel. Sabah sizi görüp gülümsediğinde o an hayatınız size çok başka görünecek. Hayatınıza hareket geliyor, ama bu hareket aynı zamanda renk ve eğlence demek. Zorluklar hiç aşılmayacak gibi gelse de bu günleri çok özlececeksiniz, kesin bilgi!