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Yeni Anne Olanların Karşılaştığı 10 Gerçek

etiket Yeni Anne Olanların Karşılaştığı 10 Gerçek

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 16:01

Anne olmak çok farklı bir deneyim. Bazen kahkahalar attıran bazen de hüngür hüngür ağlatan bir süreç bu. Yeni anne olanlar için bazı durumlar var ki önceden hiç tahmin edilemiyor. Doğumdan önce diğer anneler anlatmış olsalar da yaşadıkça insan daha iyi anlıyor. Doğumdan sonra yaşanılan ve annelerin karşılaştıkları durumlara birlikte bakalım mı?

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1. Bu listenin başında uykusuzluk geliyor.

Hamilelik sürecinde sürekli uyumak istiyordunuz. Bu, bebek sonrasına hazırlıktı desek peki! 😅 Bebek doğduktan sonra uyku hayal oluyor artık. Eskiden 'Ben 8 saat uyumadan kendime gelemem' derdiniz değil mi? Şimdi 3 saat bile uyusanız o gün kendinizi çok uyumuş hissediyorsunuz. Gecenin bitmek bilmeyen hareketi bazen çok yorucu geliyor, biliyoruz. Özellikle o ilk aylar zombi gibi dolaştığınız doğru. Ama o ilk deliksiz uykuya dönmenin keyfi çok başka oluyor.

2. Bebek kıyafetlerini stoklamak anneliğin şanındandır.

Daha bebek doğmadan başlayan kıyafet alma, bebek doğdukça artıyor. Her mağazaya girdiğinizde sepete 3-5 tane kıyafet atıyorsunuz. Bebek kıyafetlerine dayanamayan sadece siz değilsiniz, unutmayın sakın. Bu her annenin zaafı diyebiliriz. Dolaplar taşsa da sanki eksikmiş gibi geldiğini biliyoruz. 'Nerede o eskiden kendine poşet poşet kıyafetler alan kadın' diye arada düşündüğünü de biliyoruz. Ama olsun, bebeğiniz o kıyafetleri giydikçe siz mutlu olacaksınız!

3. Yeni annelerin korkulu rüyası bitmeyen bez değiştirme koşturması!

Bu kadar küçük bedenden bu kadar tuvalet nasıl çıktığını ilk zamanlar anlamak zor. Hele ilk günler bu size çok zor ve yorucu gelecek. Ama zamanla bu sürece alışacaksınız elbette. Bir süre sonra artık bez değiştirme ustası olacaksınız, gözünüz kapalı bile değiştireceksiniz o bezleri, emin olun!

4. Annelik demek sürekli bir endişe demek.

Anne olmak demek devamlı bir endişe hali demek. Kendinizi sürekli 'Bu normal mi?' derken bulacaksınız. Bebeğinizin yaptığı her hareketi takip edip yorumlamaya çalışacaksınız. Bebeğiniz büyüse de bu endişe hali hiç bitmiyor doğru ama merak etmeyin, bir süre sonra artık bazı şeyleri daha kolay anlayıp endişe etmiyorsunuz. Yani bebeğinizle aranızdaki dil zamanla gelişiyor.

5. Şunu unutmayın, artık patron bebeğiniz!

Artık hayatınızın kontrolünün sizde olmadığını en baştan kabul etmeniz gerek. Kontrol artık bebeğinizde. Ne zaman uyuyacağınıza, yemek yiyeceğinize ve hatta duş alacağınıza o karar verecek. Yani her şey onun keyfine bağlı! Bunlar böyle söyleyince belki ürkütücü geliyor olabilir ama o sevimli gülüşüyle kalbinizi ısıttığında tüm o yorgunluk bir anda silinecek.

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6. Artık öyle telefon ve cüzdanla dışarı çıkmak sizin için hayal.

Anne çantası diye bir gerçek var, bunu hepimiz biliyoruz. İçi bebeğinizin tüm eşyalarının sığacağı kadar geniş bu çantada yok yok. Eskiden çantanda bir telefon, bir cüzdan, belki bir ruj vardı. Şimdi ise bebeğin ağız bezinden mamasına, yedek kıyafetlerden bezlere her şey bu çantada. Bu çanta neredeyse mini bir bebek bakım merkezi, öyle değil mi?

7. Sıcak yemek yemeyi bir süreliğine rafa kaldırmanız gerek.

imgur.com

Anne olmadan önce kahve içmek tam bir keyif işiydi. Uzun uzun keyifle içtiğiniz o kahveler bir süreliğine hayalden ibaret olacak. Bırakın kahveyi, sıcak yemek yemeyi bile çok özleyeceksiniz. Tabii ki bu devamlı bir şey olmayacak, bunu aklınızdan çıkarmayın. Evet ilk aylar biraz zor geçecek ama bir süre sonra rutine oturtacağınız için rahat edeceksiniz. Hem siz hem bebeğiniz ilk zamanları atlatıp mutlu günlere kavuşacaksınız, hiç merak etmeyin!

8. Bu dönemde her yerden bir tavsiye duyacaksınız.

'O çocuk öyle üşümez mi?', 'Sütün yetmiyor, mama ver bence', 'O bez markası çok iyi değil, kullanma.' ve daha nicesi... Bebek doğduktan itibaren herkes uzman oluyor bir anda. Bu dönem herkesten bir şeyler duyacağınız kesin. Belki bazıları gerçekten iyi tavsiyeler olabilir ama genelde çoğu sizi üzmekten başka bir şeye yaramaz. Yapmanız gereken tavsiye verene teşekkür edip içinizden geldiği gibi davranmak!

9. Artık istediğiniz gibi keyif yapamayacaksınız.

Çocuktan önce bol bol olan boş zamanınızda kitap okuyabilir, film izleyebilir ya da hiçbir şey yapmadan keyfinize bakabilirdiniz. Ama artık böyle bir lüksünüz yok. Artık boş vakitleriniz sadece bebeğe ayrılmış oluyor. Küçük bir boşluk mu oldu, o zaman uyku, yemek ya da banyo gibi en önemli ihtiyaçlarınız için kullanıyorsunuz. Tabii ki bu sonsuza kadar devam etmiyor, bebeğiniz biraz büyüdüğünde kendinize de zaman ayırabiliyorsunuz.

10. Bebeğiniz hayatınızı güzel anlamda da alt üst edecek!

Hep zorluklardan bahsettik. Bebeğiniz hayatınızı alt üst edecek doğru ama bu kötü anlamda değil! Onunla yaşadığınız her an çok farklı ve özel. Sabah sizi görüp gülümsediğinde o an hayatınız size çok başka görünecek. Hayatınıza hareket geliyor, ama bu hareket aynı zamanda renk ve eğlence demek. Zorluklar hiç aşılmayacak gibi gelse de bu günleri çok özlececeksiniz, kesin bilgi!

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