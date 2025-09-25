onedio
Yemek Tercihlerin Hangi Dünya Mutfağının Gizli Kahramanı Olduğunu Söylüyor!

İrem Coşkun
25.09.2025 - 20:33

Acı mı seviyorsun, tatlıya mı düşkünsün, yoksa farklı lezzetlerin peşinde misin? Yoksa geleneksel tatlardan vazgeçemiyor musun? 🤔 Vereceğin cevaplarla hangi dünya mutfağının gizli kahramanı olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Haydi başlayalım. 👇

1. Makarna sipariş edeceksin, hangisini tercih edersin?

2. Günün hangi öğünü senin için daha önemli?

3. Sokak lezzetlerinden hangisine hayır diyemezsin?

4. Bir davette önüne hangi meze tabağı gelse mutlu olursun?

5. Şimdi de "Tam benlik!" dediğin tatlıyı seç bakalım. 👇

6. Peki, acıyla aran nasıl?

7. Söyle bakalım, yemekleri nasıl yemeyi seversin?

8. Mutfaktaki halini tek bir cümleyle tanımlasan...

Ortadoğu Mutfağı!

Ortadoğu Mutfağı!
Senin damak zevkin güçlü, köklü ve doyurucu tatlardan yana. Humus, kebap, falafel gibi yemeklerle adeta Ortadoğu mutfağının kalbinde yaşıyorsun. Baharatların o sıcak ve keskin aromaları senin damak tadının doruk noktası! Senin sofran hem bereketli hem de samimi. Dostlarını bir araya getirip, uzun sohbetlere eşliğinde leziz yemekler yemeyi çok seviyorsun. O geleneksel ruhu yaşatabilmek senin için çok önemli!

Meksika Mutfağı!

Meksika Mutfağı!

Taco, nachos, burrito sofraya geldi mi senin için eğlence başlıyor demektir. Acıyla aranda bir aşk - nefret ilişkisi var ama sen cayır cayır yakan biberden bile keyif alıyorsun. Hayatında tekdüzelik yok, sofranda da yok. Sen cıvıl cıvıl ve etrafına neşe saçan tarzını mutfağına da taşıyorsun. Senin hazırladığın masa rengarenk ve oldukça çeşitli! Acısından kızartmasına kadar her detayı düşünüyorsun, bu da seni sıradanlıktan uzaklaştırıyor!

Akdeniz Mutfağı!

Akdeniz Mutfağı!

Senin sofran hem hafif hem de tatmin edici. Zeytinyağlılar, deniz ürünleri, bol bol salata… Yani sen yemeği yedikten sonra “Aşırı yedim, şiştim!” demiyorsun. Fit takılmak senin işin ama arada tatlıya da kayıtsız kalamıyorsun. Senin mutfağın doyurucu ama pişmanlık yaşatmayan türden. Bir de senin sofranda renk çok önemli; domatesin kırmızısı, zeytinyağının yeşilimsi parlaklığı, mis gibi kıtır ekmek… İnsanlar senden tarif alırken muhtemelen “Ben de yapıyorum ama böyle olmuyor.” diyordur, çünkü senin elinde bambaşka bir lezzet var!

Asya Mutfağı!

Asya Mutfağı!

Senin maceracı tarzın mutfağına da yansımış! Sushi, ramen, pad thai, mochi… Çubukla yemek yemek senin için günlük rutin gibi. Farklı tatlardan korkmuyorsun, aksine bayılıyorsun. Senin tabakların hep sürprizli; tatlıyla tuzlu birleşiyor, ekşi acıyla bir arada... Bazen ilk lokmada “Hmm, değişikmiş.” dedirten ama ikinci lokmada bağımlılık yaratan türden tercihler yapıyorsun. Yani sen sofraya sadece yemek koymuyorsun, aynı zamanda dünyayı keşfediyorsun!

