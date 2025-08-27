onedio
Yaz Boyunca Saçların Canlı Kalsın: Bakım Rutininin Olmazsa Olmazı Olacak 9 Saç Maskesi

Sultan Oğuz
27.08.2025 - 15:01

Yaz mevsimi deniz, güneş ve havuz keyfiyle dolu olsa da saçlarımız için biraz yorucu olabiliyor. Tuzlu su, klor ve yoğun güneş ışığı saçların nemini kaybetmesine, matlaşmasına ve canlılığını yitirmesine sebep olabiliyor. Biz de bunun için saçını yaz boyunca bakımlı ve parlak tutacak maskeleri listeledik. İşte detaylar!

Yaz boyunca saçlarını şımartmak istiyorsan Nuxe maske tam bir kurtarıcı! %98 doğal içerikli ve vegan formülüyle saçlarını yoğun şekilde beslerken onlara ipeksi bir yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor. Üstelik kullanımı da çok pratik: Kuru saçına uygula, 10 dakika beklet, sonra şampuanla. Eğer saçlarına ekstra bakım yapmak istersen 30 dakika da bekletebilirsin.

Nuxe Hair Prodigieux Pre Shampoo Nourishing Mask

Boyalı ya da yıpranmış saçların varsa Matsu maske senin için sadece yazın değil tüm yıl boyunca vazgeçilmezin olacak! Argan özü, biotin B7 ve 14 bitkisel kompleksle zenginleştirilmiş formülü sayesinde saçlarını derinlemesine beslerken nemlendiriyor ve parlaklık katıyor. Üstelik, günlük kullanıma uygun yapısıyla ister duşta ister öncesinde uygulayabilirsin.

Matsu Intensive Repair Yoğun Bakım Saç Maskesi

Çok kuru saçlarla başın dertteyse Marc Anthony'nin yoğun nem bombası maskesini mutlaka denemelisin! E vitamini, avokado yağı, shea butter ve soya fasulyesi ile saç tellerine ihtiyacı olan nemi geri kazandırırken formülünde SLS, parafin ya da sentetik renklendirici gibi ağır bileşenler bulunmayan maskeyi kullanacağın zaman şampuandan sonra sadece 3-7 dakika bekletmen yeterli oluyor.

Marc Anthony Strictly Curls Yoğun Nemlendirici Maske

Saçların yıpranmış, nemini kaybetmiş ya da mat görünüyorsa Bioxcin maske tam sana göre! İçeriğindeki keratin ve argan yağı ile saç tellerini beslerken özel BioComplex B11 formülü saç köklerini sağlamlaştırıp dökülmeye karşı destek oluyor. Saçlarını nemlendiren, kolayca taranmasını sağlayan ve ipeksi bir parlaklık katan maske, tüm saç tipleri için uygun olmasıyla da yaz boyunca bakım dolabında mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri!

Bioxcin Saç Bakım Maskesi

CeceMED maske, sık boya, ısı ya da kimyasal işlemlerden yorulan saçlarını toparlamak için birebir! İpek proteini, seramidler ve hindistan cevizi yağıyla formüle edilen maske, saç tellerinin doğal elastikiyetini geri kazandırıyor. Düzenli kullanımda saçları hem daha dayanıklı hem de yumuşacık yapan maske, yıpranmış, kuru ya da boyalı saçlara canlılık vererek daha bakımlı görünmelerine yardımcı oluyor. 

CeceMED Kuru Yıpranmış ve Boyalı Saçlar İçin Saç Maskesi

Saçlarını yazın yıpratıcı etkilerini engellerken doğal bir kalkan arıyorsan Herbatint maske tam senlik! Bitkisel keratin ve Illipe yağıyla saç tellerini yeniden yapılandırıyor, besliyor. Gece maskesi olarak da kullanılabilen Herbatint, saçlarına parlaklık ve yumuşaklık katarak yaz boyunca saçların için en güvendiğin bakım ürünü olacak. 

Herbatint Rebuild Mask Repairing Mask Organic

Kuru, mat ya da kabaran saçlarla uğraşıyorsan yazın vazgeçilmez yol arkadaşın kesinlikle Urban Care markasının yoğun saç maskesi olacak! %100 doğal Marula yağı, keratin ve E vitaminiyle formüle edilen yapısı sayesinde saçlarını dış etkenlere karşı savunuyor, nem dengesini sağlıyor ve elektriklenmenin önüne geçiyor. Vegan içeriğiyle gönül rahatlığıyla kullanabileceğin Urban Care maske aynı zamanda saçlarına doğal parlaklık ve ipeksi bir yumuşaklık da kazandırıyor. 

Urban Care Brazilian Keratin Yoğun Saç Bakım Maskesi

Tüm saç tiplerine uygun olan Maruderm hyalüronik asitli maske, saçlarının yaz sıcağında kaybettiği nemi hızla geri kazandırıyor. Saç tellerini besleyip sağlamlaştırırken düzenli kullanımda daha esnek görünmelerine yardımcı oluyor. Üstelik, tarama sırasında kolaylık sağlarken pürüzsüz ve yumuşak bir his de veriyor.  

Maruderm Hyalüronik Asit Nemlendirici Saç Maskesi

Sert, kuru ya da kabaran saçların yaz aylarında seni zorlamasına izin vermeyen Mix Mellow protein kompleksli maske, saçına bakım yaparken nem dengesi de sağlıyor. Yumuşak, parlak ve kolay taranan saçlara kavuşturan Mix Mellow, yazın sıcağında saçlarının sürekli canlı ve ışıltılı kalması için harika bir destek veriyor!

Mix Mellow Milk Series Protein Kompleks Saç Bakım Maskesi

