Yaz Boyunca Saçların Canlı Kalsın: Bakım Rutininin Olmazsa Olmazı Olacak 9 Saç Maskesi

Saçların yıpranmış, nemini kaybetmiş ya da mat görünüyorsa Bioxcin maske tam sana göre! İçeriğindeki keratin ve argan yağı ile saç tellerini beslerken özel BioComplex B11 formülü saç köklerini sağlamlaştırıp dökülmeye karşı destek oluyor. Saçlarını nemlendiren, kolayca taranmasını sağlayan ve ipeksi bir parlaklık katan maske, tüm saç tipleri için uygun olmasıyla da yaz boyunca bakım dolabında mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri!

Bioxcin Saç Bakım Maskesi