Yatmadan Önce Uygulayacağın Bu Bakım Adımları Sana Çok İyi Gelecek!

Gece bakımında saçlarını unutmak büyük bir hata olur. Nemlendirici saç serumları ve doğal yağlarla saç uçlarını beslemelisin. Bu sayede sabahları daha parlak ve elektriklenmemiş saçlarla uyanırsın. Özellikle argan yağı veya jojoba yağı saç tellerini onarmada çok ama çok etkili. Ayrıca saçlarını sıkı toplamadan, gevşek bir örgü yaparak uyumalısın, bu sayede saçlarının kırılmasını da engellemiş olacaksın. Saçlarının için ipek yastık kılıfı kullanmayı dene. Farkı hissedeceksin.