Yatmadan Önce Uygulayacağın Bu Bakım Adımları Sana Çok İyi Gelecek!

17.09.2025 - 17:03

Gün boyunca yaşadığın yorgunluk ve stresi üzerinizden atmak, hem cildin hem de ruhun için altın değerinde. İşte yatmadan önce uygulayacağın bu basit ama etkili bakım adımları, sabahları kendini çok daha enerjik ve yenilenmiş hissetmeni sağlayacak. Detaylar önemli, bu yüzden her adımı özenle takip et bakalım!

Ilık bir duş alarak günün yorgunluğunu at.

Ilık ve tatlı bir duşun iyi gelmeyeceği şey yok. Ilık suyun buharı, gözeneklerini açarak cildini gece bakımına hazır hale getirecek. Ayrıca duş sonrası kan dolaşımın da hızlandığı için daha rahat bir uyku çekmen de çok kolay olacak. Güzel koku da cabası.

Cildini nazikçe temizleyerek başla.

Gün boyunca cildinde biriken makyaj, toz ve yağ kalıntılarını mutlaka temizlemen gerekiyor. İyi bir temizleme jeli kullanarak nazikçe cildini temizle. Şayet bu adımı atlarsan siyah noktalar, sivilceler ve mat bir cilt görünümü kaçınılmaz hale gelecektir. Eğer makyaj yaptıysan, önce nazik bir makyaj temizleyiciyle işe başla. Sonrasında su bazlı bir temizleyiciyle cildini arındırarak kendini iki aşamalı bakımın kollarına bırak.

Serumların gücünden faydalan.

Gece rutini için genelde hyaluronik asit, niasinamid veya C vitamini gibi içerikler öneriliyor. Cildinin ihtiyacına göre aydınlatıcı, nemlendirici veya yaşlanma karşıtı serum seçebilirsin. Yatmadan önce uygulayacağın serum ile sabah uyandığında çok daha canlı bir görünüm elde edeceksin. Az miktarda ürünü yüzüne masaj yaparak uygula ki kan dolaşımın da hızlansın.

Nemlendiricini kap ve avcunu aç.

Gece boyunca cildinin kuruması çok muhtemel. Bundan dolayı serumdan sonra mutlaka nemlendirici sürmen gerekiyor. Cilt tipine uygun, hafif ama besleyici bir krem tercih edebilirsin. Söylemekten çekinmiyoruz, nemlendirici gece bakımının sigortası!

Saçları da unutmuyoruz tabii ki.

Gece bakımında saçlarını unutmak büyük bir hata olur. Nemlendirici saç serumları ve doğal yağlarla saç uçlarını beslemelisin. Bu sayede sabahları daha parlak ve elektriklenmemiş saçlarla uyanırsın. Özellikle argan yağı veya jojoba yağı saç tellerini onarmada çok ama çok etkili. Ayrıca saçlarını sıkı toplamadan, gevşek bir örgü yaparak uyumalısın, bu sayede saçlarının kırılmasını da engellemiş olacaksın. Saçlarının için ipek yastık kılıfı kullanmayı dene. Farkı hissedeceksin.

Ellerin de özeni hak ediyor.

Gün boyu en çok çalışan organlarımızdan biri olan ellerimizi çoğu zaman ihmal ediyoruz. Yatmadan önce uygulayacağın besleyici bir el kremi ile ellerinin gece boyunca nemlenmesi kaçınılmaz hale gelecek. Özellikle soğuk havalarda kuruyan ve çatlayan eller için bu adım kurtarıcı niteliğinde.

Gece dudaklarının kurumasını engellemelisin.

Cildin kadar dudakların da neme ihtiyaç duyuyor, özellikle de uyku sırasında kurumaları çok olası. Yatmadan önce uygulayacağın yoğun nemlendirici bir lip balm, sabaha kadar dudaklarını şahane bir hale getirecek. Şayet dudakların çok kuruysa haftada bir kez nazik bir peeling de yapabilirsin. Sana kalmış!

Biraz da gülüşüne yoğunlaşalım.

Cilt bakımı kadar diş bakımı da ihmal edilmemeli. Yatmadan önce diş fırçalamak, gece boyunca bakteri oluşumunu engellemek için şart. Diş ipi, ağız gargarasını banyondan eksik etme. Dişçin seni gördüğünde bu sayede çok mutlu olacak.

Bir bardak su iç ve vücudunu hafifçe esnet.

Artık yatma zamanı geldi! Gün boyu kaybettiğin suyu yerine koymak için büyük bir bardak su içerek yerine koy. Ardından hafif esneme hareketleri yaparak kasların gevşet ve kendini uykuya hazırla. Bunu düzenli uygularsan sabahları çok daha hafif ve enerjik uyanacaksın.

