Yatmadan Önce Uygulayacağın Bu Bakım Adımları Sana Çok İyi Gelecek!
Gün boyunca yaşadığın yorgunluk ve stresi üzerinizden atmak, hem cildin hem de ruhun için altın değerinde. İşte yatmadan önce uygulayacağın bu basit ama etkili bakım adımları, sabahları kendini çok daha enerjik ve yenilenmiş hissetmeni sağlayacak. Detaylar önemli, bu yüzden her adımı özenle takip et bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ilık bir duş alarak günün yorgunluğunu at.
Cildini nazikçe temizleyerek başla.
Serumların gücünden faydalan.
Nemlendiricini kap ve avcunu aç.
Saçları da unutmuyoruz tabii ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ellerin de özeni hak ediyor.
Gece dudaklarının kurumasını engellemelisin.
Biraz da gülüşüne yoğunlaşalım.
Bir bardak su iç ve vücudunu hafifçe esnet.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın