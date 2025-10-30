Yaşlanmaya Bağlı Lekelerin Görünümünü Azaltmaya Yardımcı Olan Ürünler
Yaşlanmayla birlikte ciltte leke görünümü olabiliyor. Bu leke görünümlerini azaltmak için aslında birçok güzel ürün var. 'Cildimdeki yaşlanmaya bağlı lekeleri nasıl azaltabilirim?' diye soruyorsan biz bazı ürünler seçtik! Gel seçtiklerimize beraber bakalım.
Bioderma Photoderm SPF50+ Spot Age
Etat Pur Pure Active Glabridin Leke Karşıtı Saf Konsantre Bakım
İdea Derma Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Bakım Kremi
From Natura Doğal C Vitamini Gündüz Serumu
Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Glikolik Gece Bakım Kremi
The Purest Solutions Arbutin 2% + Hyaluronic Acid Brightening Serum
A313 Retinol Pommade
La Roche Posay MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum
Vichy Liftactiv Collagen Specialist Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi
Institut Esthederm Osmoclean Lightening Buffing Mask
