onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Yaşlanmaya Bağlı Lekelerin Görünümünü Azaltmaya Yardımcı Olan Ürünler

etiket Yaşlanmaya Bağlı Lekelerin Görünümünü Azaltmaya Yardımcı Olan Ürünler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
30.10.2025 - 17:01

Yaşlanmayla birlikte ciltte leke görünümü olabiliyor. Bu leke görünümlerini azaltmak için aslında birçok güzel ürün var. 'Cildimdeki yaşlanmaya bağlı lekeleri nasıl azaltabilirim?' diye soruyorsan biz bazı ürünler seçtik! Gel seçtiklerimize beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bioderma Photoderm SPF50+ Spot Age

Bioderma Photoderm SPF50+ Spot Age

Leke görünümüne uygun bir cildiniz varsa bu güneş koruyucuyu kullanabilirsiniz. Cildiniz için yüksek bir koruma sağlayan kremi kuru ciltlerin ve leke görünümüne eğilimli ciltlerin kullanması mümkün. Güneş koruyucusu olan krem aynı zamanda yaşlanma ve kırışıklık karşıtı etki de sunuyor.

Bioderma Photoderm SPF50+ Spot Age

Etat Pur Pure Active Glabridin Leke Karşıtı Saf Konsantre Bakım

Etat Pur Pure Active Glabridin Leke Karşıtı Saf Konsantre Bakım

Konsantre bakım sunan ürün leke görünümü karşıtı bir formüle sahip. Cildinizi eşitleyen ürün meyan kökü özlü. Leke görünümüne karşı bakım sunuyor. Bunun yanında cildinize aydınlık bir görünüm vermeye de yardımcı oluyor.

Etat Pur Pure Active Glabridin Leke Karşıtı Saf Konsantre Bakım

İdea Derma Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Bakım Kremi

İdea Derma Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Bakım Kremi

Aydınlatıcı etkisi olan bakım kremi asıl olarak leke görünümü karşıtı bir krem. İçeriğinde Alpha-Arbutin ve Tranexamic Acid olan bakım kremi cildinizde eşitlik sağlıyor. Cildinizde konforu artırıyor ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. 

İdea Derma Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Bakım Kremi

From Natura Doğal C Vitamini Gündüz Serumu

From Natura Doğal C Vitamini Gündüz Serumu

Cildinizin eşitlemeye yardımcı olan serumun içinde C ve E vitamini var. Ayrıca anitoksidanlar ile de zenginleştirilmiş bir formüle sahip. Cildi yumuşatan ve besleyen serumu gündüz bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Yağ bazlı yapısı olan serumdan birkaç damla ile cildinizin ihtiyacı olan bakımı sağlayabiliyorsunuz.

From Natura Doğal C Vitamini Gündüz Serumu

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Glikolik Gece Bakım Kremi

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Glikolik Gece Bakım Kremi

Leke görünümü karşıtı olan bakım kremi gece rutinleri için uygun. Hassas ciltlilerin de kullanabileceği krem, gece boyunca cildinizi arındırmaya yardımcı oluyor. Leke görünümünü azaltarak cildinizi eşitliyor. İçeriğindeki bergamot, tatlı portakal, mandalina, selvi ve tatlı nane ile mis gibi kokan bir krem!

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Glikolik Gece Bakım Kremi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Purest Solutions Arbutin 2% + Hyaluronic Acid Brightening Serum

The Purest Solutions Arbutin 2% + Hyaluronic Acid Brightening Serum

Cildinizdeki eşitsizlikleri en aza indirmeyi amaçlayan serumun leke görünümü karşıtı etkisi bulunuyor. Bunun yanında cildinizin daha aydınlık olmasını da sağlıyor. Tüm cilt tipleri bu serumu kullanabiliyor. 

The Purest Solutions Arbutin 2% + Hyaluronic Acid Brightening Serum

A313 Retinol Pommade

A313 Retinol Pommade

Kırışıklıkları ve leke görünümü gidermeye yardımcı olan bir krem bu. Cildinizdeki ince kırışıklıkların daha az görünür hale gelmesine yardımcı olan kremle cildiniz daha dolgun da gözüküyor. Bu kremi nemlendirici ile karıştırarak da kullanabilirsiniz. 

A313 Retinol Pommade

La Roche Posay MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum

La Roche Posay MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum

Koyu leke görünümlerine karşı kullanabileceğiniz serum yeni ve benzersiz bir içeriğe sahip. İçeriğinde Melasyl ve %10 Niacinamide bulunuyor. Hassas ciltler ve diğer tüm ciltler için kullanımı uygun. 

La Roche Posay MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi

Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği bakım kremi, yaşlanma karşıtı etki sunuyor. Yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltmaya yardımcı da oluyor. İçinde Peptitler ve C vitamini olan krem aynı zamanda cildinizi de nemlendiriyor. Kolajen kaybı nedeniyle oluşan yaşlanma belirtilerine karşı etkili! 

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi

Institut Esthederm Osmoclean Lightening Buffing Mask

Institut Esthederm Osmoclean Lightening Buffing Mask

Peeling etkili maske granülsüz. Aydınlatıcı etkisi olan krem, cildinizdeki gözenekleri temizliyor. Cildi temizleyen maske ile cildiniz diğer bakım ürünlerine hazır hale geliyor. Cildinizin daha güzel ve parlak görünmesi için bu ürünü kullanabilirsiniz.

Institut Esthederm Osmoclean Lightening Buffing Mask

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın