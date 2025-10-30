Yaşlanmaya Bağlı Lekelerin Görünümünü Azaltmaya Yardımcı Olan Ürünler

Cildinizin eşitlemeye yardımcı olan serumun içinde C ve E vitamini var. Ayrıca anitoksidanlar ile de zenginleştirilmiş bir formüle sahip. Cildi yumuşatan ve besleyen serumu gündüz bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Yağ bazlı yapısı olan serumdan birkaç damla ile cildinizin ihtiyacı olan bakımı sağlayabiliyorsunuz.

From Natura Doğal C Vitamini Gündüz Serumu