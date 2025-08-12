Yaşamın Kaynağı Olan Su Hakkında 12 İlginç Bilgi

Evet, gezegenimiz adeta mavi bir bilye gibi görünüyor olabilir ama bu suyun çoğu tuzlu. Dünya’daki tüm suyun sadece yaklaşık %2.5’i tatlı su ve bunun da büyük kısmı buzullarda kilitli.

Yani aslında içebildiğimiz su, tüm suyun %1’inden bile az! İşte bu yüzden su kaynaklarını korumak sadece bir çevreci mesele değil, tamamen hayatta kalabilmemizle ilgili.