Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2026 - 11:45

Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecralar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Peki, yazışırken kırıp geçirenler, yazışmalarını cesurca paylaşarak güldürenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

B12 önemli...

twitter.com

Nasıl olmaz?

twitter.com

Bir de söylüyor...

twitter.com

Maske taksan da belli oluyor...

twitter.com
Deme öyle...

twitter.com

Ne yazdırdın acaba?

twitter.com

Erkeklere has olmayabilir.

twitter.com

🤔

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
